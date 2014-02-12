《中国已公布新股发行上市日程表》--2月12日

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 沪 石英股份 603688 不超过5,595 -- -- 中信证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
-- 深 东易日盛 002713 3,121.0119 21.00 38.32 国信证券
-- 深 登云股份 002715 2,300 10.16 26.52 新时代证券
-- 深 岭南园林 002717 2,143 22.32 23.34 中信建投
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注:1.本表包括新股发行及上市
2.*代表有新增 (完) (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。