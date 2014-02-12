《香港重要政经日程》--2月12日-2月26日

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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==================今日重要政经消息==================
2月12日（周三）
-- 恒生指数公布季度检讨。
-- 凯德商用 公布全年业绩。
-- 金界控股 公布全年业绩。
-- 华瀚生物制药 公布全年业绩。
*--11:00 深圳国际 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
2月13日（周四）
-- 宏利金融 公布全年业绩。
-- 联想集团 公布第三季业绩。
-- 数码通 公布中期业绩。
-- 阳光房地产基金 公布中期业绩。
--11:00 金界控股 全年业绩记者会。
2月14日（周五）
-- 金管局公布1月份外汇基金境外资产。
-- 金沙中国
2月17日（周一）
-- 中芯国际 公布第四季业绩。
2月18日（周二）
-- 公布11-1月失业率。
-- 东亚银行 公布全年业绩。
-- 朗廷 公布全年业绩。
-- 中信国际电讯 公布全年业绩。
-- 澳门励骏 公布全年业绩。
2月19日（周三）
-- 中信大锰 公布全年业绩。
-- 美高梅中国 公布全年业绩。
2月20日（周四）
--09:00 联太工业 周年股东大会。
-- 时代地产 公布全年业绩。
2月21日（周五）
-- 思捷环球 公布中期业绩。
-- 友邦保险 公布全年业绩。
--09:00 洛阳玻璃 在中国举行股东特别大会。
--09:00 华能国际 在中国举行股东特别大会。
--10:00 中国通信服务 在中国举行股东特别大会。
--10:00 中国光大控股 股东特别大会。
-- 公布1月消费物价指数（CPI）。
2月24日（周一）
-- 汇丰控股 公布全年业绩。
-- 恒生银行 公布全年业绩。
-- 长江生命科技 公布全年业绩。
-- 冠军产业信托 公布全年业绩。
-- 和电香港 公布全年业绩。
2月25日（周二）
-- 长江基建集团 公布全年业绩。
-- 电能实业 公布全年业绩。
-- 公布1月出入口数字。
2月26日（周三）
-- 公布财政预算案以及第四季GDP。
-- 港交所 公布全年业绩。
-- 鹰君 公布全年业绩。
注：1.“*”代表新增。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。