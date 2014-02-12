日本经济：央行官员称加码刺激政策可能弊大于利--日经

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透东京2月12日 - 日经新闻周三报导称，日本央行审议委员木内登英表示，若日本央行增加货币刺激，负面效应将超过益处。
木内登英接受日经新闻采访时还称，他怀疑进一步放宽政策能否真正推高物价，并帮助日本央行实现2%的通胀目标。
目前市场正猜测日本央行将扩大其购债规模，以削弱4月上调消费税的冲击。
“如果经济和物价只存在温和的下行风险，进一步宽松的益处可能不及副作用，”木内登英在采访中称。
根据去年4月出台的刺激政策，日本央行计划货币供应增加一倍，以在约两年时间内实现其2%的通胀目标。日本央行每个月购入约7.5万亿(兆)日圆(730亿美元)长期政府公债，相当于新发公债的近70%。
木内登英曾多次建议日本央行改变其通胀目标，因担忧两年的时间表无法实现。
虽然他的观点在日本央行九人政策委员会中属于少数派，但人们担心随着日本出口疲软，以及新兴市场动荡推升外部经济冲击的几率，悲观情绪可能会蔓延开来。(完) (编译 朱晓军；审校 张荻)
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