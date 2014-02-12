日本经济：央行官员称加码刺激政策可能弊大于利--日经

路透东京2月12日 - 日经新闻周三报导称，日本央行审议委员木内登英表示，若日本央行增加货币刺激，负面效应将超过益处。

木内登英接受日经新闻采访时还称，他怀疑进一步放宽政策能否真正推高物价，并帮助日本央行实现2%的通胀目标。

目前市场正猜测日本央行将扩大其购债规模，以削弱4月上调消费税的冲击。

“如果经济和物价只存在温和的下行风险，进一步宽松的益处可能不及副作用，”木内登英在采访中称。

根据去年4月出台的刺激政策，日本央行计划货币供应增加一倍，以在约两年时间内实现其2%的通胀目标。日本央行每个月购入约7.5万亿(兆)日圆(730亿美元)长期政府公债，相当于新发公债的近70%。

木内登英曾多次建议日本央行改变其通胀目标，因担忧两年的时间表无法实现。