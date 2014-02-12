中国金融：银监会启动筹建信托产品登记系统调研--报载

路透上海2月12日 - 困扰中国信托产品二级转让难题的登记系统有望推进。证券时报周三报导，银监会已于近日启动信托产品登记系统的调研工作，其中包括向信托公司发放调查问卷，征求信托产品登记系统建设的具体方案。

该报称，监管层此次的思路是整合现有的信托公司非现场数据申报系统，将信托产品登记系统进行全面升级。该系统将通过登记信息实现数据的收集和处理，各家信托公司将信托项目要素信息整理，通过信托产品系统客户端完成报送。

信托产品登记系统将包括信托项目的基本信息，譬如信托项目的规模、年限等，信托受益权类别信息以及委托人信息等；此外，如果信托项目在存续期内发生变更或转让、质押等，信托公司也需实时将相关信息上报此系统。