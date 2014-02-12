中国金融：银监会启动筹建信托产品登记系统调研--报载

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透上海2月12日 - 困扰中国信托产品二级转让难题的登记系统有望推进。证券时报周三报导，银监会已于近日启动信托产品登记系统的调研工作，其中包括向信托公司发放调查问卷，征求信托产品登记系统建设的具体方案。
该报称，监管层此次的思路是整合现有的信托公司非现场数据申报系统，将信托产品登记系统进行全面升级。该系统将通过登记信息实现数据的收集和处理，各家信托公司将信托项目要素信息整理，通过信托产品系统客户端完成报送。
信托产品登记系统将包括信托项目的基本信息，譬如信托项目的规模、年限等，信托受益权类别信息以及委托人信息等；此外，如果信托项目在存续期内发生变更或转让、质押等，信托公司也需实时将相关信息上报此系统。
在去年底的信托业年会上，银监会主席助理杨家才称，信托产品登记系统将具备四大功能：一是产品公示，二是信息披露，三是信托确权功能，四是交易功能。（完） (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。