《全球主要国家债券发行预告》--2月12日-2月19日

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 2/12 美国 10年期公债 2/12 德国 50亿欧元 两年期联邦债券 2/12 日本 流动性供给标售 2/12 意大利 国库券 2/13 日本 三个月期贴现国库券 2/13 英国 2052年到期公债 2/13 美国 30年期公债 2/13 意大利 中长期公债 2/14 日本 五年期公债 2/17 日本 12个月期贴现国库券 2/17 1350 法国 国库券(BTF) 2/18 西班牙 六个月和12个月期国库券 2/19 日本 20年期公债 2/19 德国 50亿欧元 10年期联邦债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 李爽)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。