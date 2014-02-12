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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 08:23 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--2月12日-2月19日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期     时间   国家      规模         发行细节
 2/12            美国                   10年期公债
 2/12            德国      50亿欧元     两年期联邦债券
 2/12            日本                   流动性供给标售
 2/12            意大利                 国库券
 2/13            日本                   三个月期贴现国库券
 2/13            英国                   2052年到期公债
 2/13            美国                   30年期公债
 2/13            意大利                 中长期公债
 2/14            日本                   五年期公债
 2/17            日本                   12个月期贴现国库券
 2/17     1350   法国                   国库券(BTF)
 2/18            西班牙                 六个月和12个月期国库券
 2/19            日本                   20年期公债
 2/19            德国      50亿欧元     10年期联邦债券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校 李爽)
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