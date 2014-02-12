《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月12日

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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*工商时报：
--台北市长郝龙斌决议为雇员调薪，可能带动其他五直辖市跟进，而行政院人事行政总处预计6、7月间进行检讨。
--金管会推动宝岛债市场发展，中长期将扩大到一般投资人及建置次级市场，目前大陆注册企业来台发宝岛债额度仍有23亿台币左右，曾铭宗表示，将优先保留给台商发行。
*经济日报：
--陆委会主委王郁琦在11日举行的“王张会”中，明确向国台办主任张志军表达台湾加入TPP(跨太平洋伙伴协定)与RCEP(区域全面经济伙伴关系)的意愿，希望能与两岸ECFA协商同步进行；张志军回应，当务之急是台湾应先让两岸服贸协议尽快生效，并争取早日商签两岸货贸协议和争端解决机制。
--美国联准会(Fed)主席叶伦强调将按部就班缩减量化宽松（QE），符合市场预期，欧美股市齐步上涨。法人认为，叶伦延续Fed前任主席柏南克的宽松政策确立，台股的外资归队行情箭在弦上，有望叩关8,500点。
--中华电信 强攻电子商务，昨日与Benefit One及日本第三大商社伊藤忠共同宣布合资成立电子商务平台〞中华优购〞，抢攻台湾每年600亿到700亿台币的企业员工福利金消费商机，预计7月开始营运。
--万泰银行 嫁入开发金控 带动中小银行并购热潮。接下来最热门的银行〞准新娘〞，首推京城银 、安泰银 ，其中，京城银最快可望在3月间与国票金 敲定并购条件；安泰银则是广泛与潜在买家洽谈，加紧脚步。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。