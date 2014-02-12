《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月12日

*工商时报：

--台北市长郝龙斌决议为雇员调薪，可能带动其他五直辖市跟进，而行政院人事行政总处预计6、7月间进行检讨。

--金管会推动宝岛债市场发展，中长期将扩大到一般投资人及建置次级市场，目前大陆注册企业来台发宝岛债额度仍有23亿台币左右，曾铭宗表示，将优先保留给台商发行。

*经济日报：

--陆委会主委王郁琦在11日举行的“王张会”中，明确向国台办主任张志军表达台湾加入TPP(跨太平洋伙伴协定)与RCEP(区域全面经济伙伴关系)的意愿，希望能与两岸ECFA协商同步进行；张志军回应，当务之急是台湾应先让两岸服贸协议尽快生效，并争取早日商签两岸货贸协议和争端解决机制。

--美国联准会(Fed)主席叶伦强调将按部就班缩减量化宽松（QE），符合市场预期，欧美股市齐步上涨。法人认为，叶伦延续Fed前任主席柏南克的宽松政策确立，台股的外资归队行情箭在弦上，有望叩关8,500点。

--中华电信 强攻电子商务，昨日与Benefit One及日本第三大商社伊藤忠共同宣布合资成立电子商务平台〞中华优购〞，抢攻台湾每年600亿到700亿台币的企业员工福利金消费商机，预计7月开始营运。

--万泰银行 嫁入开发金控 带动中小银行并购热潮。接下来最热门的银行〞准新娘〞，首推京城银 、安泰银 ，其中，京城银最快可望在3月间与国票金 敲定并购条件；安泰银则是广泛与潜在买家洽谈，加紧脚步。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。