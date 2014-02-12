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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 08:36 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆日线收在200日均线上方

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* 200日均线数月以来一直是强阻力位

* 昨日日线收在该均线上方，显示出多头力量

* 但此时买入宜谨慎，61.8%费波纳奇回档位在92.77日圆

* 等待在均线上方盘整，或者在拉回到支撑位时再买进

* 支撑位料在91和92日圆，均为前期阻力位

* 图表：link.reuters.com/cuq76v

(完)

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