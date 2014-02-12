《全球重要经济事件一览表》--2月12日-2月19日

路透班加罗尔2月11日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

2月12日(三)

华盛顿--美国财政部负责金融机构事务的助理部长Cyrus Amir-Mokri将在金融知识与教育委员会的一公开会议上致开场词。

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉和管理委员会成员柯恩出席“欧洲货币机构20周年”论坛。

布鲁塞尔--欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼将参加当地举行的欧洲央行/BNB会议(0830)。

美国圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在欧美商会和SGH Macro Advisors主办的活动，参与专题讨论“美国和欧元区2014年面对的经济和货币政策挑战”(1335)。

渥太华--加拿大财长费海提将在渥太华商会主办的一次活动上发布2014年预算(1400)。

马德里--欧洲央行执委普雷特发表演说。(1110)

德国巴特洪堡--欧洲央行执委科尔发表演说。(1830)

斯德哥尔摩--瑞典央行货币政策会议(至2月13日)。

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定。

2月13日(四)

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔参与一场金融市场动态研讨会(0125)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森向成员发表年度讲话(1700)。

马德里--西班牙央行银行监管与金融稳定部门总负责人Julio Duran与国际金融市场部主管Jose Manuel Marques将在第五届西班牙融资年度会议上讲话。

斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定。

华盛顿--美联储主席叶伦在参议院金融委员会提供关于美国经济和货币政策的证词(1530)。

2月14日(五)

悉尼--澳洲央行助理总裁肯特发表讲话。

德国不来梅--欧洲央行管委会成员魏德曼将发表讲话，题为“欧洲的稳定货币”(1730)。

2月17日(一)

瑞士埃马廷根--瑞士央行总裁乔丹发表演讲(1530)。

东京--日本央行货币政策会议(至2月18日)。

布鲁塞尔--欧元集团会议。

2月18日(二)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议。

葡萄牙卡斯凯什--欧洲央行执委普雷特将参加一专家小组研讨会(1020)。

悉尼--澳洲央行发布2月政策会议记录(0030)。

2月19日(三)

华盛顿--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话。

华盛顿--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德将发表题为“美国经济与货币政策”的讲话(1800)。

纽约--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)将就经济前景及其对货币政策的影响发表演讲(0000)。

美国梅肯--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特将在默赛尔大学就经济前景讲话(1715)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)将发布1月政策会议记录(1900)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会召开会议，计划无利率决议公布。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程