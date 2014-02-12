《中国重要政经日程》--2月12日

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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============================今日重要政经日程=======================
2/12(三)
--匈牙利总理欧尔班·维克多将于2月11日至13日对中国进行正式访问。
============================近期重要政经日程=======================
2/14(五)
--美国国务卿约翰·克里将于2月14日至15日访华,双方将就中美关系问题交换意见。
2/18(二)
*--巴基斯坦伊斯兰共和国总统马姆努恩·侯赛因于2月18日至21日对中国进行访问。
2/19(三)
*--塞内加尔共和国总统马基·萨勒将于2月19日至22日对中国进行国事访问。
2/22(六)
--“远见杯”全球宏观经济预测春季年会在北京召开。
3/3(一)
--全国政协第十二届全国委员会第二次会议在北京召开。
3/5(三)
--十二届全国人大第二次会议在北京召开。
5/15日(四)
--2014上市公司企业治理论坛在深圳举行。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张晓翀；审校 谢衡)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。