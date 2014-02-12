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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 08:46 BJT

全球金市：金价因股市劲扬而回跌，叶伦谈话有助于抑制跌势

叶伦以美联储主席身分首度公开的评论中，强调延续其前任贝南克的政策路线。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 周二持仓增加1.80吨至798.85吨。

俄罗斯黄金行业协会主管Sergei Kashuba对路透表示，由于金价下跌，俄罗斯今年黄金产量可能从2013年的纪录水平254吨下滑5%。(完)

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