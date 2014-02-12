《中国报摘》--其他报纸重要消息2月12日

**上海证券报**

--春节过后，“吉信·松花江（77）号山西福裕能源项目收益权集合资金信托计划（四期）”投资人从建行方面得知，项目暂时无法按时兑付。吉林信托表示，企业资产状况没有问题，并正在与投资人进行谈判。

--国联汽车动力电池研究院有限责任公司有望于下月正式成立。该研究院由北京有色金属研究总院与一汽、东风、上汽、长安、北汽、广汽、华晨等7家整车生产企业以及天津力神电池股份公司共同投资组建，注册资本5.4亿元人民币。

--延续2013年土地市场的火热行情，2014年1月开发商拿地热情依旧不减。克尔瑞研究中心的数据显示，1月份北京、上海、广州和深圳四大一线城市土地成交金额819亿元，同比增长140%。

--交通银行 金融研究中心报告预计，今年上市银行净利润的增速也将下降至8.31%；不良贷款惯性增长的趋势可能延续到今年下半年，行业不良贷款率将上升至1.1%左右的水平。

**证券时报**

--记者获悉，银监会已于近日启动信托产品登记系统的调研工作，其中包括向信托公司发放调查问卷，征求信托产品登记系统建设的具体方案。该系统的正式筹建，对于信托产品的转让有着破冰意义。

**金融时报**

--记者从工商银行 获悉，去年全年该行完成的电子银行交易额超过380万亿元，同比增长近15%。

**人民日报**

--腾讯 公布，打车软件嘀嘀打车与微信支付第一轮活动于2月9日如期结束，1月10日至2月9日，嘀嘀打车中总微信支付订单约为2,100万单，补贴总额高达4亿元。

--记者从唐山市2014年两会获悉，该市今年将继续推动产业结构转型升级，年内压减炼铁产能413万吨、炼钢产能1,082万吨、淘汰水泥产能485万吨。(完)