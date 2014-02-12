《中国报摘》--其他报纸重要消息2月12日

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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**上海证券报**
--春节过后，“吉信·松花江（77）号山西福裕能源项目收益权集合资金信托计划（四期）”投资人从建行方面得知，项目暂时无法按时兑付。吉林信托表示，企业资产状况没有问题，并正在与投资人进行谈判。
--国联汽车动力电池研究院有限责任公司有望于下月正式成立。该研究院由北京有色金属研究总院与一汽、东风、上汽、长安、北汽、广汽、华晨等7家整车生产企业以及天津力神电池股份公司共同投资组建，注册资本5.4亿元人民币。
--延续2013年土地市场的火热行情，2014年1月开发商拿地热情依旧不减。克尔瑞研究中心的数据显示，1月份北京、上海、广州和深圳四大一线城市土地成交金额819亿元，同比增长140%。
--交通银行 金融研究中心报告预计，今年上市银行净利润的增速也将下降至8.31%；不良贷款惯性增长的趋势可能延续到今年下半年，行业不良贷款率将上升至1.1%左右的水平。
**证券时报**
--记者获悉，银监会已于近日启动信托产品登记系统的调研工作，其中包括向信托公司发放调查问卷，征求信托产品登记系统建设的具体方案。该系统的正式筹建，对于信托产品的转让有着破冰意义。
**金融时报**
--记者从工商银行 获悉，去年全年该行完成的电子银行交易额超过380万亿元，同比增长近15%。
**人民日报**
--腾讯 公布，打车软件嘀嘀打车与微信支付第一轮活动于2月9日如期结束，1月10日至2月9日，嘀嘀打车中总微信支付订单约为2,100万单，补贴总额高达4亿元。
--记者从唐山市2014年两会获悉，该市今年将继续推动产业结构转型升级，年内压减炼铁产能413万吨、炼钢产能1,082万吨、淘汰水泥产能485万吨。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。