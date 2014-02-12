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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 08:52 BJT

《汇市简讯》欧元/美元未能持续走高，目前走势脆弱

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* 欧元/美元昨日突破1.3655后未能持续走高

* 上日在叶伦作证词陈述后回落，最后近收平

* 目前接近昨日低点1.3629，下一道支撑约在1.3605/10

* 100日移动均线切入位在1.3611，周一低点为1.3609

* 1.3476-1.3683一波涨势的38.2%费波纳奇回档技术位约在1.3605

* 若跌破1.3600，可能趋向61.8%回档位1.3555。(完)

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