《情景推测》英国央行调整前瞻性指引的多个选择

**放弃前瞻性指引**

卡尼已经承认，英国央行对失业率的预测失准，路透访问的分析师中约有一半都认为，央行在前瞻性指引方面的表现有损其信誉。

“前瞻性指引的本意是通过明确说明如何制定利率政策，以在利率维持在近零水准时提供额外的刺激。目前已经不再需要这一政策，”Berenberg首席英国分析师Robert Wood表示。

但卡尼已谈到“更新”前瞻性指引的必要性，意味着不太可能放弃该政策。

**采用美联储式“点阵法”**

尽管美联储的前瞻性指引也取决于失业率门槛，但其公布了决策者对未来利率的各种预期，明确表明其想法。

“美联储这一政策取得了巨大的成功。市场目前确实在预估范围之内，因此很难说美国迄今没有成功，”经济研究公司Cornerstone Macro合伙人Roberto Perli表示。Perli曾任职美联储，参与拟定政策和声明。

但在周一的路透调查中，只有高盛分析师预计英国央行将采用美国这种作法。

其他分析师指出，英国央行也有可能采用瑞典央行的扇形图(fan chart)模式。(完) (编译 李爽/李婷仪/张若琪 审校 张荻/徐文焰)