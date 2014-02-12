《情景推测》英国央行调整前瞻性指引的多个选择

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
**放弃前瞻性指引**
卡尼已经承认，英国央行对失业率的预测失准，路透访问的分析师中约有一半都认为，央行在前瞻性指引方面的表现有损其信誉。
“前瞻性指引的本意是通过明确说明如何制定利率政策，以在利率维持在近零水准时提供额外的刺激。目前已经不再需要这一政策，”Berenberg首席英国分析师Robert Wood表示。
但卡尼已谈到“更新”前瞻性指引的必要性，意味着不太可能放弃该政策。
**采用美联储式“点阵法”**
尽管美联储的前瞻性指引也取决于失业率门槛，但其公布了决策者对未来利率的各种预期，明确表明其想法。
“美联储这一政策取得了巨大的成功。市场目前确实在预估范围之内，因此很难说美国迄今没有成功，”经济研究公司Cornerstone Macro合伙人Roberto Perli表示。Perli曾任职美联储，参与拟定政策和声明。
但在周一的路透调查中，只有高盛分析师预计英国央行将采用美国这种作法。
其他分析师指出，英国央行也有可能采用瑞典央行的扇形图(fan chart)模式。(完) (编译 李爽/李婷仪/张若琪 审校 张荻/徐文焰)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。