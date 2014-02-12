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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 09:00 BJT

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限

路透台北2月12日 - 台湾央行周三表示，回复以往例行的三种天期存单--28、91和182天期，开放银行存单申购，并且不设发行目标。今日央行存单到期金额为1,674.50亿台币。

央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。

央行上日共发行4,239.15亿台币存单。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为负163亿台币，超额准备为负1,229亿，加计前期1%的超额准备为2,209亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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