台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透台北2月12日 - 台湾央行周三表示，回复以往例行的三种天期存单--28、91和182天期，开放银行存单申购，并且不设发行目标。今日央行存单到期金额为1,674.50亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行4,239.15亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周二超额准备为负163亿台币，超额准备为负1,229亿，加计前期1%的超额准备为2,209亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。