台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限

路透台北2月12日 - 台湾央行周三表示，回复以往例行的三种天期存单--28、91和182天期，开放银行存单申购，并且不设发行目标。今日央行存单到期金额为1,674.50亿台币。

央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。

央行上日共发行4,239.15亿台币存单。