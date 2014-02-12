港报财经评论：中资股易弹难升，股民心怯不长持有--信报2月12日

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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中资股易弹难升，股民心怯不长持有/ 习广思
A股“红2月”出现的机会似乎愈来愈高，资金、股市、政策三大范畴均令人憧憬，市场风向难以捉摸，时真时假，考验阁下眼光；不过，有时候真假倒是其次，最重要是市场对这些消息有反应。资金方面，继1月尾人行暂停逆回购后，春节后的逆回购继续暂停，中国内地银行间拆息仍然偏高，水紧情况渐渐成为常态。不过，市场人士未有太大担忧之余，春节后银行体系的资金面反而转趋松动，银行也批出新的贷款额度。股市方面，1月A股受到“资金打新”拖累，2月份中国内地企业IPO数量不多，但由于打新节奏放慢，资金有望重回主板市场，拉动大型蓝筹股走势。政策方面，将于3月举行的两会引起市场对政策的憧憬，A股走势是政策的风向标，投资者又岂会放过此题材。
以上三大因素未至于利好后市，只是负面消息未有恶化，短暂的松弛，为股市带来反弹的机会。港股反弹较A股迟了1日，昨天资金大挟指数及蓝筹股，大有平淡仓的味道。恒指昨天急升383点，收报21,962点。大市成交额偏低，仅得667亿港元。无论股市上升或下跌，指数、大市要分开来看，投资者宜从板块轮动情况，来看市场动态。昨日落后股反弹，上周煤炭、航运及水泥股率先弹升，昨日轮到内银、内险、内房全线急涨。金矿股上升不是因为金价，似是炒作落后居多。濠赌股趁机反弹，传统蓝筹股见支持，跟随大市反弹。反之，强势科网股回软，手机股回吐。观乎如此脉络，一个短期的反弹市已经形成。
大市昨天没有重大消息，但港股仍然反弹，当中大行唱好应记一功。摩根大通认为，中资股估值处于5年来的低点；其次，虽然1月PMI数据显示经济减速，但3月及4月采购经理人指数将会居高。中国内地股市料弹15%至20%分析员指出，当数据回暖，投资者将会更关注下月两会出台的政策；加上经济增长回稳，市场焦点将转移至结构性改革，中国股市有机会在数周内反弹15%至20%。摩通的预测非常策略性，数周内反弹，意味着反弹至3月初，正好呼应坊间“红2月”的憧憬；反弹幅度是15%至20%，以国企指数来看的话，意味着终点或在250天线附近。(B01)
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美元兑日圆破位后乏力/ 苏子
美元兑日圆在上周初以大阴烛跌破100天SMA关键支持后，翌日最低位已差不多等于上日的收市价，并且收市时更已大阳烛收复100天SMA，出现了假突破的走势陷阱！
上周五在市场避险情绪明显回落下，日圆汇价面对沉重沽压，美元兑日圆亦因此进一步升至10天SMA阻力以上收市，使到本来甚为恶劣的技术走势明显好转过来。美元兑日圆目前的重要阻力位，为今年的105.44日圆高位跌至上周初的100.75日圆低位的38.2%反弹目标，上周五及本周初美元兑日圆曾分别高见102.58日圆及102.65日圆，均略高于上述的反弹目标阻力，可惜破位后却未能更上层楼，反而只能出现好淡争持的局面，走势开始与目前市场一致看好的市场情绪呈现背驰现象。其实上周五美元兑日圆升破10天SMA阻力收市后，应不难在本周早段成功突破上述的反弹目标阻力并挑战20天SMA阻力，可惜汇价未能在技术走势已见好转下进一步挑战20天SMA阻力，反映其基调仍然较弱，稍后一旦明显回落至10天SMA支持以下收市，料有甚高机会重拾弱势，并再度考验曾出现假突破100天SMA的支持位；若再次跌破，倾向相信应会是真突破，随后将下试更关键的200天SMA支持及100日圆心理关口。
昨天澳元兑日圆明显上升，最高曾见92.55日圆水准，此高位与上月23日当天大跌市所造的92.61日圆高位相若，并且亦在100天及200天SMA关键阻力附近；因此，若昨晚或今日内澳元兑日圆能成功突破上述阻力收市，料会进一步造好并挑战20天保历加通道的93.32日圆的顶部阻力。不过，若然澳元兑日圆一直未能克服上述的关键阻力位，反而更回落至上周五的90.84日圆低位以下收市，那便要小心市况有变，汇价自上周初低位的强力反弹很有可能告一段落；如出现此情况，相信与日圆在交盘走势中再次全面转强过来有关。投资者正关注联储局主席耶伦昨晚在众议院的听证会证词，估计时汇市会有较大波动，若澳元兑日圆昨晚不升反跌及低收，可视作短期见顶讯号。(B10)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。