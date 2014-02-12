港报财经评论：中资股易弹难升，股民心怯不长持有--信报2月12日

中资股易弹难升，股民心怯不长持有/ 习广思

A股“红2月”出现的机会似乎愈来愈高，资金、股市、政策三大范畴均令人憧憬，市场风向难以捉摸，时真时假，考验阁下眼光；不过，有时候真假倒是其次，最重要是市场对这些消息有反应。资金方面，继1月尾人行暂停逆回购后，春节后的逆回购继续暂停，中国内地银行间拆息仍然偏高，水紧情况渐渐成为常态。不过，市场人士未有太大担忧之余，春节后银行体系的资金面反而转趋松动，银行也批出新的贷款额度。股市方面，1月A股受到“资金打新”拖累，2月份中国内地企业IPO数量不多，但由于打新节奏放慢，资金有望重回主板市场，拉动大型蓝筹股走势。政策方面，将于3月举行的两会引起市场对政策的憧憬，A股走势是政策的风向标，投资者又岂会放过此题材。

以上三大因素未至于利好后市，只是负面消息未有恶化，短暂的松弛，为股市带来反弹的机会。港股反弹较A股迟了1日，昨天资金大挟指数及蓝筹股，大有平淡仓的味道。恒指昨天急升383点，收报21,962点。大市成交额偏低，仅得667亿港元。无论股市上升或下跌，指数、大市要分开来看，投资者宜从板块轮动情况，来看市场动态。昨日落后股反弹，上周煤炭、航运及水泥股率先弹升，昨日轮到内银、内险、内房全线急涨。金矿股上升不是因为金价，似是炒作落后居多。濠赌股趁机反弹，传统蓝筹股见支持，跟随大市反弹。反之，强势科网股回软，手机股回吐。观乎如此脉络，一个短期的反弹市已经形成。

大市昨天没有重大消息，但港股仍然反弹，当中大行唱好应记一功。摩根大通认为，中资股估值处于5年来的低点；其次，虽然1月PMI数据显示经济减速，但3月及4月采购经理人指数将会居高。中国内地股市料弹15%至20%分析员指出，当数据回暖，投资者将会更关注下月两会出台的政策；加上经济增长回稳，市场焦点将转移至结构性改革，中国股市有机会在数周内反弹15%至20%。摩通的预测非常策略性，数周内反弹，意味着反弹至3月初，正好呼应坊间“红2月”的憧憬；反弹幅度是15%至20%，以国企指数来看的话，意味着终点或在250天线附近。(B01)

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美元兑日圆破位后乏力/ 苏子

美元兑日圆在上周初以大阴烛跌破100天SMA关键支持后，翌日最低位已差不多等于上日的收市价，并且收市时更已大阳烛收复100天SMA，出现了假突破的走势陷阱！

上周五在市场避险情绪明显回落下，日圆汇价面对沉重沽压，美元兑日圆亦因此进一步升至10天SMA阻力以上收市，使到本来甚为恶劣的技术走势明显好转过来。美元兑日圆目前的重要阻力位，为今年的105.44日圆高位跌至上周初的100.75日圆低位的38.2%反弹目标，上周五及本周初美元兑日圆曾分别高见102.58日圆及102.65日圆，均略高于上述的反弹目标阻力，可惜破位后却未能更上层楼，反而只能出现好淡争持的局面，走势开始与目前市场一致看好的市场情绪呈现背驰现象。其实上周五美元兑日圆升破10天SMA阻力收市后，应不难在本周早段成功突破上述的反弹目标阻力并挑战20天SMA阻力，可惜汇价未能在技术走势已见好转下进一步挑战20天SMA阻力，反映其基调仍然较弱，稍后一旦明显回落至10天SMA支持以下收市，料有甚高机会重拾弱势，并再度考验曾出现假突破100天SMA的支持位；若再次跌破，倾向相信应会是真突破，随后将下试更关键的200天SMA支持及100日圆心理关口。

昨天澳元兑日圆明显上升，最高曾见92.55日圆水准，此高位与上月23日当天大跌市所造的92.61日圆高位相若，并且亦在100天及200天SMA关键阻力附近；因此，若昨晚或今日内澳元兑日圆能成功突破上述阻力收市，料会进一步造好并挑战20天保历加通道的93.32日圆的顶部阻力。不过，若然澳元兑日圆一直未能克服上述的关键阻力位，反而更回落至上周五的90.84日圆低位以下收市，那便要小心市况有变，汇价自上周初低位的强力反弹很有可能告一段落；如出现此情况，相信与日圆在交盘走势中再次全面转强过来有关。投资者正关注联储局主席耶伦昨晚在众议院的听证会证词，估计时汇市会有较大波动，若澳元兑日圆昨晚不升反跌及低收，可视作短期见顶讯号。(B10)