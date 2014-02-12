国际油市：美国原油期货涨至100美元上方，受库存数据提振

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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美联储主席叶伦表明，美国货币政策不会骤然改弦易辙，且将持续削减刺激举措；油市对此反应漠然。
0025GMT时，美国3月原油 涨0.49美元至100.43美元，上日收在99.94美元。
3月布兰特原油期货 尚未开始交易，上日则收高0.05美元至108.68美元。
美国石油协会(API)周二公布的数据显示，最近一周原油库存增加210万桶，但低于市场预估。奥克拉荷马州库欣的原油库存则减少250万桶。
美国能源资料协会(EIA)将今明两年原油日产量预估均下调10万桶，分别至840万及920万桶。
该机构周二表示，今年全球石油每日需求量将增至126万桶，较此前预估高5万桶。(完) (编译 张涛/龚芳; 审校 张明钧/徐文焰)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。