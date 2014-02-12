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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 09:24 BJT

国际油市：美国原油期货涨至100美元上方，受库存数据提振

美联储主席叶伦表明，美国货币政策不会骤然改弦易辙，且将持续削减刺激举措；油市对此反应漠然。

0025GMT时，美国3月原油 涨0.49美元至100.43美元，上日收在99.94美元。

3月布兰特原油期货 尚未开始交易，上日则收高0.05美元至108.68美元。

美国石油协会(API)周二公布的数据显示，最近一周原油库存增加210万桶，但低于市场预估。奥克拉荷马州库欣的原油库存则减少250万桶。

美国能源资料协会(EIA)将今明两年原油日产量预估均下调10万桶，分别至840万及920万桶。

该机构周二表示，今年全球石油每日需求量将增至126万桶，较此前预估高5万桶。(完) (编译 张涛/龚芳; 审校 张明钧/徐文焰)
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