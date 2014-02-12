港报财经评论：超卖股反弹参考黄金比率--经济日报2月12日

超卖股反弹参考黄金比率/ 林瑞芬

上证昨续抽升0.84%至2,103；受中资股推动，恒指昨终追涨1.78%至21,962；国指升幅更达2.53%至9,856；大市成交额666亿港元。暂消上周初的恐慌，但短线反弹空间有限，慎选股。

大行口径一致，看中资股较多的超卖，最为值博。是否值博，投资者还是宜用自己的判断力筛选，大行都是看风驶?。如前，又话濠赌股超买建议套利，但到价跌了，又可以改口风话又是时候收集。同样，现在话超卖反弹，到价弹了，又可以随时改口风话到位套利。也难怪，国际金融市场目前如斯复杂，美国QE收水中，快慢步伐难定；中国经济又在转型路上，稍有差池，又话要连累全球。港股夹于其中，如在薄冰走险，市势大型上落，所以超卖后又可以弹，超买后又可以跌，常变之间。

同大家综合大行的报告，参详参详。摩根大通指，中资股票未来数周将上升15%至20%，因为3至4月份官方制造业采购经理指数将出现季节性上涨；而股票估值处于历史低位。摩通建议买入医疗保健、清洁能源和环保等概念行业股票，以及显着调整股类如银行股，首选股包括平保 、中国生物制药 、龙源电力 和腾讯 。摩根士丹利就利用统计配合，指在超卖股份中，中资股是最超卖的地区，金融及能源股则是最超卖的股类，心水股也有其中者新增，如中行 、信行 、农行 等，非银行股的心水股为雅居乐 、金隅股份 等。瑞银集团认为，今年H股能够在新兴市场动荡中滑翔，因中国基本面仍然有支持，包括人民币持续升值及每股盈利增长理想等，并受惠于国内消费增长的弹性。目前国企股的负面因素已反映，提供良好买入机会，最看好汽车及保险业股份。中资行也加入唱好，如中金指今年1月寿险保费增速好于预期将是催化因素，建议收集中资寿险股，H股推介平保，目标84.36港元。(B05)

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摩通：未来数周料再升20%/ 余少文

A股昨日反覆造好，三连升走势下，保险股追落后带动国指重上9,800点，摩根大通更指大市未来数周会有15至20%反弹空间，睇好新中国概念股和内银股。中国内地股市三连升，国企指数则追回A股过去2日的升幅，昨日升243点或2.5%收报9,856点，成交额增加至163亿港元，不足2/3主板H股可以随大市走高，除了跟A股息息相关的保险股造好外，低迷多时的内银股亦转强，支持国指昨日升势。至于红筹指数升81点或2%收报4,227点，成交额59亿港元。

国企沽空比重降至不足30%兼且沽空股数升至历来最多，情况跟去年6月见底相似，反映沽压减退，国指昨日终有较大升幅。只是国指逼近跟20天平均线相若的下跌通道顶部，加上10,000点的心理阻力位，料反弹压力渐增。若然A股能保持升势，则保险股有机会推动国指升越10,000点，只是国指在10,000点至10,360点区间有一个小型密集区，加上250天和50天平均线又是重要阻力位，故高位阻力重重。不过，摩根大通昨日发表报告，建议买入中资股，因为季节性因素和估值一直偏低，12个月预测PE只有8倍，所以预期市场在未来数周会有15至20%反弹，届时预测PE10倍。如以国指周一收市9,613点计算，国指反弹15至20%，可升至11,054点至11,535点，即可回升至去年底阻力水准11,500点，但国指如能重上10,500点之上及守住250天线，后市应是升浪而不是反弹。

摩通解释，中国内地制造业PMI有季节性，根据过去9年数字，每年3月和4月是全年最高水准，只要增长稳定，以及因应3月召开的全国人大和政协会议，市场焦点会转移到改革措施，可支持大市反弹。并建议考虑两类股：一是主题∕优质股，睇好新中国主题股，如医疗保健、洁净能源、环保保护、电子商贸和互联网等，经过早前由高位调整后可重获动力。二是显着调整但属于价值、高息和高回报的股份，数目不及第一类股，包括民生银行 、重庆农村银行 、中信银行 、招商银行 、交通银行 和富力地产 ，以内银股为主。而摩通首选第一类股份的中国平保 、中国生物制药 、龙源电力 和腾讯控股 。(B06)