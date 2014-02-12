港报财经评论：超卖股反弹参考黄金比率--经济日报2月12日

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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超卖股反弹参考黄金比率/ 林瑞芬
上证昨续抽升0.84%至2,103；受中资股推动，恒指昨终追涨1.78%至21,962；国指升幅更达2.53%至9,856；大市成交额666亿港元。暂消上周初的恐慌，但短线反弹空间有限，慎选股。
大行口径一致，看中资股较多的超卖，最为值博。是否值博，投资者还是宜用自己的判断力筛选，大行都是看风驶?。如前，又话濠赌股超买建议套利，但到价跌了，又可以改口风话又是时候收集。同样，现在话超卖反弹，到价弹了，又可以随时改口风话到位套利。也难怪，国际金融市场目前如斯复杂，美国QE收水中，快慢步伐难定；中国经济又在转型路上，稍有差池，又话要连累全球。港股夹于其中，如在薄冰走险，市势大型上落，所以超卖后又可以弹，超买后又可以跌，常变之间。
同大家综合大行的报告，参详参详。摩根大通指，中资股票未来数周将上升15%至20%，因为3至4月份官方制造业采购经理指数将出现季节性上涨；而股票估值处于历史低位。摩通建议买入医疗保健、清洁能源和环保等概念行业股票，以及显着调整股类如银行股，首选股包括平保 、中国生物制药 、龙源电力 和腾讯 。摩根士丹利就利用统计配合，指在超卖股份中，中资股是最超卖的地区，金融及能源股则是最超卖的股类，心水股也有其中者新增，如中行 、信行 、农行 等，非银行股的心水股为雅居乐 、金隅股份 等。瑞银集团认为，今年H股能够在新兴市场动荡中滑翔，因中国基本面仍然有支持，包括人民币持续升值及每股盈利增长理想等，并受惠于国内消费增长的弹性。目前国企股的负面因素已反映，提供良好买入机会，最看好汽车及保险业股份。中资行也加入唱好，如中金指今年1月寿险保费增速好于预期将是催化因素，建议收集中资寿险股，H股推介平保，目标84.36港元。(B05)
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摩通：未来数周料再升20%/ 余少文
A股昨日反覆造好，三连升走势下，保险股追落后带动国指重上9,800点，摩根大通更指大市未来数周会有15至20%反弹空间，睇好新中国概念股和内银股。中国内地股市三连升，国企指数则追回A股过去2日的升幅，昨日升243点或2.5%收报9,856点，成交额增加至163亿港元，不足2/3主板H股可以随大市走高，除了跟A股息息相关的保险股造好外，低迷多时的内银股亦转强，支持国指昨日升势。至于红筹指数升81点或2%收报4,227点，成交额59亿港元。
国企沽空比重降至不足30%兼且沽空股数升至历来最多，情况跟去年6月见底相似，反映沽压减退，国指昨日终有较大升幅。只是国指逼近跟20天平均线相若的下跌通道顶部，加上10,000点的心理阻力位，料反弹压力渐增。若然A股能保持升势，则保险股有机会推动国指升越10,000点，只是国指在10,000点至10,360点区间有一个小型密集区，加上250天和50天平均线又是重要阻力位，故高位阻力重重。不过，摩根大通昨日发表报告，建议买入中资股，因为季节性因素和估值一直偏低，12个月预测PE只有8倍，所以预期市场在未来数周会有15至20%反弹，届时预测PE10倍。如以国指周一收市9,613点计算，国指反弹15至20%，可升至11,054点至11,535点，即可回升至去年底阻力水准11,500点，但国指如能重上10,500点之上及守住250天线，后市应是升浪而不是反弹。
摩通解释，中国内地制造业PMI有季节性，根据过去9年数字，每年3月和4月是全年最高水准，只要增长稳定，以及因应3月召开的全国人大和政协会议，市场焦点会转移到改革措施，可支持大市反弹。并建议考虑两类股：一是主题∕优质股，睇好新中国主题股，如医疗保健、洁净能源、环保保护、电子商贸和互联网等，经过早前由高位调整后可重获动力。二是显着调整但属于价值、高息和高回报的股份，数目不及第一类股，包括民生银行 、重庆农村银行 、中信银行 、招商银行 、交通银行 和富力地产 ，以内银股为主。而摩通首选第一类股份的中国平保 、中国生物制药 、龙源电力 和腾讯控股 。(B06)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。