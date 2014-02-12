《焦点》思科财报料显示营收锐减，恐将迎来更多噩耗

Cantor Fitzgerald分析师Brian Marshall表示，思科的困境可能在会计年度第三季达到谷底，但前景仍具不确定性。

“我们预期新兴市场需求近期仍将面临挑战，而服务供应商需求疲弱看来比较像是思科的个别问题。”

分析师平均预估思科会计年度第三季营收为113.4亿美元，意味着较前季略为增长，但较上年同期的122亿美元大幅下滑。

11月13日公司发布获利预警之前，思科股价收报24美元，到了12月中旬思科调降长期成长目标时，股价已经下跌近16%，至20.24美元。

股价后来逐步回升，周二收报22.71美元，但这可能投资人对长期抱持希望，而非幻想着公司马上翻身。

Leopold表示，“在这个时点买进肯定得要有耐心。”(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍/石冠兰)