《焦点》思科财报料显示营收锐减，恐将迎来更多噩耗

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
Cantor Fitzgerald分析师Brian Marshall表示，思科的困境可能在会计年度第三季达到谷底，但前景仍具不确定性。
“我们预期新兴市场需求近期仍将面临挑战，而服务供应商需求疲弱看来比较像是思科的个别问题。”
分析师平均预估思科会计年度第三季营收为113.4亿美元，意味着较前季略为增长，但较上年同期的122亿美元大幅下滑。
11月13日公司发布获利预警之前，思科股价收报24美元，到了12月中旬思科调降长期成长目标时，股价已经下跌近16%，至20.24美元。
股价后来逐步回升，周二收报22.71美元，但这可能投资人对长期抱持希望，而非幻想着公司马上翻身。
Leopold表示，“在这个时点买进肯定得要有耐心。”(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍/石冠兰)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。