港报社评：旅客涌港有利弊，莫因噎废食--经济日报2月12日

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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梁振英昨晨出席行政会议前，主动向传媒提及有立法会议员倡设陆路入境税，以限制内地旅客来港，他强调此建议不可行。
设陆路入境税限内地客来港，显然是因噎废食。内地旅客来港除带旺旅游业，更推动零售、餐饮、交通等多个行业发展，为香港创造大量商机与职位，尤其助中下阶层就业。何况，若有针对性地对内地旅客设限，势加剧中港矛盾对立，不利两地良性互动。
惟梁振英表示港人对旅客大量涌港不能“未富先骄”，恐亦捉错用神，甚至易令人感到流于意气，觉得港府在旅客涌港的问题上，只偏重经济好处，忽略对社会负面冲击；只讲收益，未照顾港人感受。
普遍港人皆务实理性，明白香港要发展向前行，必须打开门吃四方饭。惟旅客盈门惹港人忧虑，传统旅游区与景点游客如鲫，不少内地客渐涌向其他非旅游区购物消闲、争购奶粉甚至即食面等日用品，对港人生活方方面面构成冲击。
香港要更好地把握旅客增长的机遇，港府除要预测未来几年访港旅客将增长多少、可开创多少经济收益外，更要对旅客急增对香港社会各环节的负面影响，作全面评估分析，并推出一篮子措施对症下药，解决旺区旅客人潮、纾缓货品的短缺、平抑价格高涨等问题，纾港人忧心，让港人可安心打开门户做更多旅客生意。 港人担心旅客涌至，并非未富先骄。港府既要筹谋提升旅游软、硬件，增香港旅业接待能力，更有责处理旅客续增带来的民生社会冲击，如此才能促香港旅游业以至经济的健康、可持续发展。(A08)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。