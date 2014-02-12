港报社评：旅客涌港有利弊，莫因噎废食--经济日报2月12日

梁振英昨晨出席行政会议前，主动向传媒提及有立法会议员倡设陆路入境税，以限制内地旅客来港，他强调此建议不可行。

设陆路入境税限内地客来港，显然是因噎废食。内地旅客来港除带旺旅游业，更推动零售、餐饮、交通等多个行业发展，为香港创造大量商机与职位，尤其助中下阶层就业。何况，若有针对性地对内地旅客设限，势加剧中港矛盾对立，不利两地良性互动。

惟梁振英表示港人对旅客大量涌港不能“未富先骄”，恐亦捉错用神，甚至易令人感到流于意气，觉得港府在旅客涌港的问题上，只偏重经济好处，忽略对社会负面冲击；只讲收益，未照顾港人感受。

普遍港人皆务实理性，明白香港要发展向前行，必须打开门吃四方饭。惟旅客盈门惹港人忧虑，传统旅游区与景点游客如鲫，不少内地客渐涌向其他非旅游区购物消闲、争购奶粉甚至即食面等日用品，对港人生活方方面面构成冲击。

香港要更好地把握旅客增长的机遇，港府除要预测未来几年访港旅客将增长多少、可开创多少经济收益外，更要对旅客急增对香港社会各环节的负面影响，作全面评估分析，并推出一篮子措施对症下药，解决旺区旅客人潮、纾缓货品的短缺、平抑价格高涨等问题，纾港人忧心，让港人可安心打开门户做更多旅客生意。 港人担心旅客涌至，并非未富先骄。港府既要筹谋提升旅游软、硬件，增香港旅业接待能力，更有责处理旅客续增带来的民生社会冲击，如此才能促香港旅游业以至经济的健康、可持续发展。(A08)