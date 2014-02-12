台湾个股：兆丰金称将讨论调高资本额，为引进策略伙伴及并购作准备

路透台北2月12日 - 台湾兆丰金控 周三称，今年股东会将讨论拉高额定资本额，为并购计划及引进策略性投资人预作准备。

兆丰金董事长蔡友才在一媒体活动上并指出，获利曾略有领先兆丰金的国泰金 及富邦金 获利来自银行、寿险双引擎，而兆丰金获利单靠银行为主 ，因此并购对象以寿险或消费金融为主的金融机构为优先。

“等财政部核定方案再来决定，如果为了成就亚洲区域性银行，整个思维就不要局限于公公并及公民并!”他说。

至于兆丰金未来理想合并对象，蔡友才引用宋朝辛弃疾的诗词“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”来回应，并强调并购对象不拘泥公公并、公民并及民民并。

他表示，自从释出引进策略性投资人的想法，这几天来拜访已有不少家，所以要引进的话动作将会很快，引资对象也不排除是外资。

目前兆丰银行累计的人民币存款达230亿元，主要投资运用为融资及放款，蔡友才表示，人民币业务的流量与存量一样重要，甚至流量比存量重要，并要有一定的利差、OBU(国际金融业务分行)及DBU(外汇指定银行)并重推行业务，最后风险控管重于一切。

兆丰金控此前送交财政部报告中指出，盼政府在增资、并购与公股金融机构管理模式上给予支持，在并购标的上，兆丰金现阶段急需在台湾先补齐产品线，以为将来海外并购做准备，故应以消金及财富管理为主的银行或寿险公司为最优先选项。