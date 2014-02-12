台湾个股：兆丰金称将讨论调高资本额，为引进策略伙伴及并购作准备

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透台北2月12日 - 台湾兆丰金控 周三称，今年股东会将讨论拉高额定资本额，为并购计划及引进策略性投资人预作准备。
兆丰金董事长蔡友才在一媒体活动上并指出，获利曾略有领先兆丰金的国泰金 及富邦金 获利来自银行、寿险双引擎，而兆丰金获利单靠银行为主 ，因此并购对象以寿险或消费金融为主的金融机构为优先。
“等财政部核定方案再来决定，如果为了成就亚洲区域性银行，整个思维就不要局限于公公并及公民并!”他说。
至于兆丰金未来理想合并对象，蔡友才引用宋朝辛弃疾的诗词“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”来回应，并强调并购对象不拘泥公公并、公民并及民民并。
他表示，自从释出引进策略性投资人的想法，这几天来拜访已有不少家，所以要引进的话动作将会很快，引资对象也不排除是外资。
目前兆丰银行累计的人民币存款达230亿元，主要投资运用为融资及放款，蔡友才表示，人民币业务的流量与存量一样重要，甚至流量比存量重要，并要有一定的利差、OBU(国际金融业务分行)及DBU(外汇指定银行)并重推行业务，最后风险控管重于一切。
兆丰金控此前送交财政部报告中指出，盼政府在增资、并购与公股金融机构管理模式上给予支持，在并购标的上，兆丰金现阶段急需在台湾先补齐产品线，以为将来海外并购做准备，故应以消金及财富管理为主的银行或寿险公司为最优先选项。
该报告并指出，为兼顾公股控制与增资需求，政府若难参与增资，宜考虑引进策略性股东以提升获利；并研拟适当机制以保障公股权益。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。