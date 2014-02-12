港报社评：两岸关系提升，推展还看互信--信报2月12日

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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台湾大陆委员会主委王郁琦昨日率团抵达南京，下午与国务院台湾事务办公室主任张志军会面。
王郁琦这次以政府职衔访问大陆，并与对方以官衔互称，其实之前已取得北京方面的首肯与承诺，表明大陆首次承认台湾政府的两岸关系事务负责人，也反映习近平上台之后，北京政府对台政策是益趋积极和务实，希望两岸会谈能够从经济层面走向政治议题。
然而，对于两岸关系触及政治层面，台湾总统马英九一直踌躇不前，不过，随着马英九政府的政绩不济，执政国民党面对今年的“七合一”大选战，承受着沉重的压力，马英九手上除了一张“两岸牌”，争胜的本钱几乎乏善足陈。
虽然这次王郁琦到大陆与张志军会谈，马英九之前明言没有交付推动“习马会”的任务，但他也不讳言，两岸关系需要提升，这是两岸交往必走的路。
昨天“张王会”后，王郁琦表示，双方同意陆委会和国台办建立常态沟通机制。这是两岸交往由原先的海基、海协“民间”机构交流，提升至官方机构的直接互动，两岸关系势将加快发展；惟是能否早日推展至政治协商的层面，则视乎彼此能否通过加深了解，增强互信了。
只是马英九希望在国际会议的场合(如今年的北京APEC峰会)出现这历史性的一刻，北京方面相信不易同意。我们建议大可选在香港作为“习马会”之所。1992年“国共代表”在香港会谈萌生“九二共识”，奠下了两岸关系发展的基础，倘习近平和马英九在这块实施“一国两制”的中国土地上握手商谈，不失为饶富意义的历史佳话。(A02)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。