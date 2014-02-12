港报社评：两岸涉足政治商谈深水区--星岛日报2月12日

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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海峡两岸处理相互关系的部长级官员，首次互以官衔相称开会，标志双方明认对岸政府分治的现实。会晤的行动和形式，比会内所达的七点共识，具有更重要的政治意义。
在台湾，国民党马英九接替民进党陈水扁出任总统以来，最明显的政绩是修补陈水扁台独政策所破坏的两岸关系。
马英九的竞选政纲，包括寻求两岸签署和平协议，他的策略是先易后难，先经后政，两岸经济交流上了轨道之后，将逐步踏进政治谈判的“深水区”。台湾方面早已放出试探气球，希望今年底在北京举行的亚太经济合作组织高峰会，马英九可以代表台湾出席，会晤国家主席习近平。
北京则早已希望两岸接触，提升到政治议题的层面。今次双方主政两岸关系的官员，在官式会谈中，同意双方政府部门建立“常态化联系沟通机制”，而这机制不取代海协海基两会的事务性商谈及签署协议功能，令人觉得新机制发挥政策沟通和决策协调功能之外，还会否担任更敏感的政治角色，例如为日后更高层官员的互访铺路。
今次两岸官员会面，虽然互称对方官衔，但是新华社发稿只形容王郁琦为“台湾方面”的陆委会“负责人”，双方亦没有以官方身分签署任何协议文件，在一些敏感议题上采用模糊策略，显示双方小心翼翼，步步为营，如何凝聚两岸社会支持，破除万难，促成相互关系更上一台阶，正如张志军作言，还需要“更大想像力”。(A04)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。