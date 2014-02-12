港报社评：两岸涉足政治商谈深水区--星岛日报2月12日

海峡两岸处理相互关系的部长级官员，首次互以官衔相称开会，标志双方明认对岸政府分治的现实。会晤的行动和形式，比会内所达的七点共识，具有更重要的政治意义。

在台湾，国民党马英九接替民进党陈水扁出任总统以来，最明显的政绩是修补陈水扁台独政策所破坏的两岸关系。

马英九的竞选政纲，包括寻求两岸签署和平协议，他的策略是先易后难，先经后政，两岸经济交流上了轨道之后，将逐步踏进政治谈判的“深水区”。台湾方面早已放出试探气球，希望今年底在北京举行的亚太经济合作组织高峰会，马英九可以代表台湾出席，会晤国家主席习近平。

北京则早已希望两岸接触，提升到政治议题的层面。今次双方主政两岸关系的官员，在官式会谈中，同意双方政府部门建立“常态化联系沟通机制”，而这机制不取代海协海基两会的事务性商谈及签署协议功能，令人觉得新机制发挥政策沟通和决策协调功能之外，还会否担任更敏感的政治角色，例如为日后更高层官员的互访铺路。

今次两岸官员会面，虽然互称对方官衔，但是新华社发稿只形容王郁琦为“台湾方面”的陆委会“负责人”，双方亦没有以官方身分签署任何协议文件，在一些敏感议题上采用模糊策略，显示双方小心翼翼，步步为营，如何凝聚两岸社会支持，破除万难，促成相互关系更上一台阶，正如张志军作言，还需要“更大想像力”。(A04)