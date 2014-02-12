美国政经：达拉斯FED总裁费希尔将经济问题归咎于联邦政府不负责任

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透2月11日 - 达拉斯联储总裁费希尔周二表示，财政政策及联邦政府不负责任，正拖累美国经济成长。
费希尔指出，央行增加了货币供给，但财政决策官员尚未提供刺激企业扩大投资的措施，反而将时间浪费在无谓的口舌之争。
“财政政策不仅不是‘美国经济成长之友’，反而是其敌人，”费希尔表示，这段话是出自于为一场在达拉斯举行的国际金融高管会议所准备的讲稿摘录。
“我深信我们经济问题并不在于货币政策，而在于不负责任的联邦政府，其根本无法适当调整财政及监管政策以鼓励企业使用美联储创造的丰富资金，将之用于创造就业和带动经济成长。”(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。