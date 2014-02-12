港报社评：多管齐下纾解旅游压力，优化一签多行--明报2月12日

近日，有政党建议对内地来港旅客征收陆路入境税，目的为压制水货客，纾缓香港市面的挤迫情况。这个建议点出了香港面对的问题，只是寓禁于征的做法，既不可行也不可取；来港旅客数字显示，一签多行是衍生香港旅游问题的关键，须从优化一签多行入手，才可以解决问题；至于长远纾缓旺区旅客过度挤迫，当局要全面规划，适度分散旅客到其他地区；并要增建旅游设施景点，确保香港旅游有持续吸引力。

去年入境“内地旅客”之中，以一签多行（即深圳居民）来港的约有1200万人次，占去年来港内地旅客总数超过25%，一签多行为深圳居民创造了即日多次来回港深的空间，近年内地水货客活跃，是否与此有关，是值得探讨的问题。

当局的评估，预计2017年有7000万旅客访港，到2023年更说超过1亿，不过，随着高铁和港珠澳大桥未来数年将分别建成启用，届时内地旅客来港从量到质都可能有变化，当局现在就要长远规划，强化承载力。除了优化一签多行政策，政府有两方面可努力。 （1）全力发展桥头经济--规划在边境等地区，建设购物中心，让内地旅客来港后集中采购；另外，政府可藉规划引导发展商在全港各区设立更多大型商场，并且区分档次，让消费能力不同的旅客分流。 （2）增建旅游景点--未来大屿山发展在旅游设施方面的角色，必须体现出来，否则，香港旅游的竞争力就会落后。

只要政府优化一签多行、做好旅客分流规划、建设更多旅游设施景点，则香港可以在持续收取旅客红利之余，也不致因为旅客人数太多而衍生的矛盾更趋尖锐。(A02)