港报社评：多管齐下纾解旅游压力，优化一签多行--明报2月12日

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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近日，有政党建议对内地来港旅客征收陆路入境税，目的为压制水货客，纾缓香港市面的挤迫情况。这个建议点出了香港面对的问题，只是寓禁于征的做法，既不可行也不可取；来港旅客数字显示，一签多行是衍生香港旅游问题的关键，须从优化一签多行入手，才可以解决问题；至于长远纾缓旺区旅客过度挤迫，当局要全面规划，适度分散旅客到其他地区；并要增建旅游设施景点，确保香港旅游有持续吸引力。
去年入境“内地旅客”之中，以一签多行（即深圳居民）来港的约有1200万人次，占去年来港内地旅客总数超过25%，一签多行为深圳居民创造了即日多次来回港深的空间，近年内地水货客活跃，是否与此有关，是值得探讨的问题。
当局的评估，预计2017年有7000万旅客访港，到2023年更说超过1亿，不过，随着高铁和港珠澳大桥未来数年将分别建成启用，届时内地旅客来港从量到质都可能有变化，当局现在就要长远规划，强化承载力。除了优化一签多行政策，政府有两方面可努力。 （1）全力发展桥头经济--规划在边境等地区，建设购物中心，让内地旅客来港后集中采购；另外，政府可藉规划引导发展商在全港各区设立更多大型商场，并且区分档次，让消费能力不同的旅客分流。 （2）增建旅游景点--未来大屿山发展在旅游设施方面的角色，必须体现出来，否则，香港旅游的竞争力就会落后。
只要政府优化一签多行、做好旅客分流规划、建设更多旅游设施景点，则香港可以在持续收取旅客红利之余，也不致因为旅客人数太多而衍生的矛盾更趋尖锐。(A02)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。