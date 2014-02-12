《路透峰会》德国财长暗示欧盟银行基金有妥协的可能性

路透柏林2月11日 - 在欧洲议会严厉抨击后，德国财政部长朔伊布勒暗示准备对一关闭问题银行的欧洲基金概括达成妥协。

在路透专访中，朔伊布勒坚持其长久以来的一贯立场，即倘若欧盟从跨政府处理机制，迈向去年12月欧洲财长们所同意的“银行联盟”，则有必要修改欧盟条款。

但他表示，他准备好对该协议的调整进行磋商。欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)已承诺在当前的形式下将会否决该协议。根据欧盟规定，该协议必须经议会通过才能生效。

朔伊布勒表示，“目前正在对该解决基金的财务架构和成立的时间框架展开密集的讨论。我确定我们可以在这方面达成协议。”

在经过数月艰困的磋商后于去年底敲定一项协议，计划在10年期间透过向银行征收资金来筹设规模550亿欧元的解决基金。

朔伊布勒在专访中对爱尔兰、西班牙和葡萄牙等接受纾困国家的进展赞誉有加，并表示在可预见的未来没有其他国家可能需要纾困。

去年多数时候，斯洛文尼亚被认为是可能需要纾困的国家，但该国在12月时宣布可望筹措银行免于倒闭所需的48亿欧元，无需向外求援。