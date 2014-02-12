美国金融：美联储官员呼吁出台新规，根治大到不能倒的银行风险

美国经济：特朗普降低企业税率的提议或引发新一轮金融冒险行为--IMF
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
但他指出，只要市场认为仍然可以获得那些后援，投资者就将继续愿意承担更大的风险，从而使得金融体系稳定性下降，而不是让其变得更加稳定。
拉克尔表示，尽管华尔街改革立法在防止新的救援方面取得了一些进展，但增加更多立法“很有用处”，包括修改破产法以限制豁免，以及改写目前阻止货币市场基金在紧张状况下暂停赎回的法规。
“因此，对有序的无助式解决方案做出可信承诺，可能要求消除政府提供特别救援的能力，”拉克尔表示，“这将意味着废除美联储剩余的紧急贷款权力。”
他说，美联储“最后贷款人”的角色，不能扩展到救援大型破产金融机构，即所谓的大到不能倒的机构。他指出，在危机期间，美联储最终充当了民间实体的后盾，否则这些实体就得不到所需的融资。(完)
(编译 朱晓军/张涛；审校 李爽)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
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