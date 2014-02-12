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债券 | 2014年 2月 12日 星期三 09:39 BJT

美国金融：美联储官员呼吁出台新规，根治大到不能倒的银行风险

但他指出，只要市场认为仍然可以获得那些后援，投资者就将继续愿意承担更大的风险，从而使得金融体系稳定性下降，而不是让其变得更加稳定。

拉克尔表示，尽管华尔街改革立法在防止新的救援方面取得了一些进展，但增加更多立法“很有用处”，包括修改破产法以限制豁免，以及改写目前阻止货币市场基金在紧张状况下暂停赎回的法规。

“因此，对有序的无助式解决方案做出可信承诺，可能要求消除政府提供特别救援的能力，”拉克尔表示，“这将意味着废除美联储剩余的紧急贷款权力。”

他说，美联储“最后贷款人”的角色，不能扩展到救援大型破产金融机构，即所谓的大到不能倒的机构。他指出，在危机期间，美联储最终充当了民间实体的后盾，否则这些实体就得不到所需的融资。(完)

(编译 朱晓军/张涛；审校 李爽)
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