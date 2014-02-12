港报社评：摒弃单边思维，慎防离间两地--文汇报2月12日

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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“人民力量”议员建议政府向非香港居民的陆路入境者开征入境税，特首梁振英昨日主动回应指出，开征入境税建议不可行，强调每日有近18万港人通过陆路到内地而毋须交税，两地往来不能抱单边想法，港人亦不能“未富先骄”。
去年内地访港旅客接近4000万人次，为香港的内需市场注入庞大动力，香港经济保持稳定增长，劳工市场接近全民就业，很大程度归功于旅游业的贡献。香港未来外围经济阴晴不定，内需市场的角色将更加重要。在各国政府都想方设法吸引最具消费力的内地旅客之时，香港一些政客竟然提出开征陆路入境税，企图藉着惩罚性征税“赶客”，这不但公然倒香港米，更是罔顾数以10万计雇员的饭碗。
内地旅客增长对香港经济是好事，虽然旅客增长难免对市民造成一些影响，但香港绝不能削足就履，而应通过适当的措施因势利导，让香港迎四方客之余，也可减少对市民的影响。当局可以考虑在边境及邻近的铁路沿线，设立多个购物专区，内地旅客可以在这些专区内尽情购物消费。这不但可以疏导人流，便利两地民众，更可以为新界区的居民提供大量就业机会，是一个多赢的建议。
必须指出的是，“人民力量”提出开征入境税并非是保障港人利益，而是要制造矛盾，阻碍两地社会经济交流。一些极端政客和人士近年却不断将一些两地民众的小摩擦借题发挥，以此挑动市民的不满情绪，现在更提出带有歧视性的入境税政策，其挑拨离间之心已是昭然若揭。市民应慎防被一些政客误导损害两地关系。(A03)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。