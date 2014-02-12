港报社评：摒弃单边思维，慎防离间两地--文汇报2月12日

“人民力量”议员建议政府向非香港居民的陆路入境者开征入境税，特首梁振英昨日主动回应指出，开征入境税建议不可行，强调每日有近18万港人通过陆路到内地而毋须交税，两地往来不能抱单边想法，港人亦不能“未富先骄”。

去年内地访港旅客接近4000万人次，为香港的内需市场注入庞大动力，香港经济保持稳定增长，劳工市场接近全民就业，很大程度归功于旅游业的贡献。香港未来外围经济阴晴不定，内需市场的角色将更加重要。在各国政府都想方设法吸引最具消费力的内地旅客之时，香港一些政客竟然提出开征陆路入境税，企图藉着惩罚性征税“赶客”，这不但公然倒香港米，更是罔顾数以10万计雇员的饭碗。

内地旅客增长对香港经济是好事，虽然旅客增长难免对市民造成一些影响，但香港绝不能削足就履，而应通过适当的措施因势利导，让香港迎四方客之余，也可减少对市民的影响。当局可以考虑在边境及邻近的铁路沿线，设立多个购物专区，内地旅客可以在这些专区内尽情购物消费。这不但可以疏导人流，便利两地民众，更可以为新界区的居民提供大量就业机会，是一个多赢的建议。

必须指出的是，“人民力量”提出开征入境税并非是保障港人利益，而是要制造矛盾，阻碍两地社会经济交流。一些极端政客和人士近年却不断将一些两地民众的小摩擦借题发挥，以此挑动市民的不满情绪，现在更提出带有歧视性的入境税政策，其挑拨离间之心已是昭然若揭。市民应慎防被一些政客误导损害两地关系。(A03)