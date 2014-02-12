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货币新闻 | 2014年 2月 12日 星期三 09:24 BJT

香港恒生指数开盘升0.43%，蒙牛乳业开盘大涨8.01%

* 蒙牛乳业 开盘大涨8.01%，公司获主要股东增持股权

* 香港恒生指数 开盘升0.43%

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