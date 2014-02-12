日本个股：索尼正和苹果洽谈增加更多相机感测器--日经

路透2月12日 - 日经报导，索尼 正在与苹果 洽谈，将预定明年初推出之iPhone相机元件供应增加一倍。

目前iPhone 5S背部主相机的CMOS感测器(传感器)，几乎全数都是由索尼供应。

报导称，苹果可能在考虑前部辅助相机感测器亦改由索尼供应，目前的供应是来自美国及其他地区的厂商。

日经报导称，由于预计越来越多人把智能手机用于可视通话，所以苹果向索尼探询增加供应感测器的可能。

根据Techno Systems Research数据，索尼2012年在全球CMOS感测器市场占32.1%份额，市占率位居第一。

日经报导称，索尼已做好提高产量的准备，以因应订单增加。