日本个股：索尼正和苹果洽谈增加更多相机感测器--日经

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透2月12日 - 日经报导，索尼 正在与苹果 洽谈，将预定明年初推出之iPhone相机元件供应增加一倍。
目前iPhone 5S背部主相机的CMOS感测器(传感器)，几乎全数都是由索尼供应。
报导称，苹果可能在考虑前部辅助相机感测器亦改由索尼供应，目前的供应是来自美国及其他地区的厂商。
日经报导称，由于预计越来越多人把智能手机用于可视通话，所以苹果向索尼探询增加供应感测器的可能。
根据Techno Systems Research数据，索尼2012年在全球CMOS感测器市场占32.1%份额，市占率位居第一。
日经报导称，索尼已做好提高产量的准备，以因应订单增加。
该报引述消息人士称，苹果的一项要求，是索尼在1月份决定收购瑞萨电子一座工厂的原因。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。