中国货币市场：方向不明回购利率维持阶段高位，资金虽宽下行动力不足

路透上海2月12日 - 尽管资金供给充裕，但中国银行间市场主要回购利率周三变化不大，维持在阶段高位，因机构心态谨慎，且对流动性短期走向判断不明，致资金价格进一步下行乏力。

交易员并称，从开盘价等因素判断，不排除有个别出资机构“托市”，以抑制利率下行的情况。不过整体成交仍围绕在相对较高的加权附近，显示也有随着节后现金回流力度减弱，未来资金转紧的忧虑掺杂其中。

北京一银行交易员认为，从延续上日加权的开盘价来看，不排除有个别机构为维持相对高的价格而托市的可能。但总的来说，市场对短期流动性变化的不确定性，也导致回购利率下行受抑。

“节后现金回流的量和(结束)时间都不定，还要再看一下。经过去年，现在机构操作上更谨慎，都留有余地。”

华南一银行交易员并指出，在资金价格中枢上移的预期下，目前七天、14天和21天回购加权利率点差仅为10多个基点(bp)，显示机构对稍长时间段的流动性忧虑暂时有限。

反观隔夜和七天期品种维持着逾110bp的点差，则彰显市场对更短期流动性变化预期偏谨慎，短线方向不明造成的矛盾心态可见一斑。在此情况下，供给偏多的隔夜回购利率下一步走势值得关注。

另外也有交易员猜测，节后央行袖手旁观，或者说明其对现有回购利率水平较为满意，因此市场不敢贸然过于打压资金价格，以防引致新的流动性回收措施。

面对大量逆回购资金到期，中国央行公开市场周二逆回购操作再次暂停。市场人士表示，央行此举并不意味着流动性收紧信号，在节后现金回流等因素对流动性助益下，央行未对资金面施以援手亦属于情理之中。

北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.0801 4.0912 -1.11

七天 5.2018 5.2042 -0.24

14天 5.2270 5.2846 -5.76

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.3700 4.2950 +7.50

七天 4.3450 4.8100 -46.50

14天 4.4000 4.5100 -11.00

回购定盘利率

其中:隔夜 4.1300 4.1700 -4.00

七天 5.2090 5.2200 -1.10

14天 5.2240 5.2800 -5.60

Shibor

其中:隔夜 4.0750 4.1370 -6.20

七天 5.1780 5.2010 -2.30

三个月 5.6012 5.6005 +0.07