中国货币市场：方向不明回购利率维持阶段高位，资金虽宽下行动力不足

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透上海2月12日 - 尽管资金供给充裕，但中国银行间市场主要回购利率周三变化不大，维持在阶段高位，因机构心态谨慎，且对流动性短期走向判断不明，致资金价格进一步下行乏力。
交易员并称，从开盘价等因素判断，不排除有个别出资机构“托市”，以抑制利率下行的情况。不过整体成交仍围绕在相对较高的加权附近，显示也有随着节后现金回流力度减弱，未来资金转紧的忧虑掺杂其中。
北京一银行交易员认为，从延续上日加权的开盘价来看，不排除有个别机构为维持相对高的价格而托市的可能。但总的来说，市场对短期流动性变化的不确定性，也导致回购利率下行受抑。
“节后现金回流的量和(结束)时间都不定，还要再看一下。经过去年，现在机构操作上更谨慎，都留有余地。”
华南一银行交易员并指出，在资金价格中枢上移的预期下，目前七天、14天和21天回购加权利率点差仅为10多个基点(bp)，显示机构对稍长时间段的流动性忧虑暂时有限。
反观隔夜和七天期品种维持着逾110bp的点差，则彰显市场对更短期流动性变化预期偏谨慎，短线方向不明造成的矛盾心态可见一斑。在此情况下，供给偏多的隔夜回购利率下一步走势值得关注。
另外也有交易员猜测，节后央行袖手旁观，或者说明其对现有回购利率水平较为满意，因此市场不敢贸然过于打压资金价格，以防引致新的流动性回收措施。
面对大量逆回购资金到期，中国央行公开市场周二逆回购操作再次暂停。市场人士表示，央行此举并不意味着流动性收紧信号，在节后现金回流等因素对流动性助益下，央行未对资金面施以援手亦属于情理之中。
北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 4.0801 4.0912 -1.11
七天 5.2018 5.2042 -0.24
14天 5.2270 5.2846 -5.76
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.3700 4.2950 +7.50
七天 4.3450 4.8100 -46.50
14天 4.4000 4.5100 -11.00
回购定盘利率
其中:隔夜 4.1300 4.1700 -4.00
七天 5.2090 5.2200 -1.10
14天 5.2240 5.2800 -5.60
Shibor
其中:隔夜 4.0750 4.1370 -6.20
七天 5.1780 5.2010 -2.30
三个月 5.6012 5.6005 +0.07
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。