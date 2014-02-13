《中国债券市场每日交易备忘》--2月13日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国进出口银行至多60亿元三年期固息增发债14:00-15:00招标，收益率预测均值5.42% 进出口行至多60亿元五年期固息增发债14:00-15:00招标，收益率预测均值5.51% 港中旅集团50亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，建行和北京银行主承 中国交建 30亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，建行和光大银行主承 中信证券 50亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，农行和中行等主承 广发证券 15亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，建行和农行等主承 中电投贵州金元集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，光大银行和农行主承 富通集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，民生银行和工行主承 宏图高科 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中行主承 天津航空5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，北京银行和国开行主承 浙江省手工业合作社联合社3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，光大银行主承 兴源轮胎集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中行主承 内蒙古蒙西水泥4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中行主承 浙江大东南集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，工行主承 中国建筑第三工程局2亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，工行和农行主承 重庆机电控股集团3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，工行主承 潍坊滨城投资开发有限公司8亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，国泰君安证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 黄石礠湖高新7亿元七年期固息债1480023，票面利率9.30% 国家电网100亿元八个月期超短期融资券011406001，票面利率5.60% 齐鲁证券10亿元三个月期短融071422002，票面利率6.0% 中信建投证券19亿元三个月期短融071407001，票面利率5.75% 浙江日发控股集团2亿元一年期短融041453012，票面利率7.99% 宁波港 1亿元一年期短融041451005，票面利率5.90% 深圳地铁集团15亿元一年期短融041454005，票面利率5.95% 深圳地铁集团10亿元一年期短融041472002，票面利率5.95% 广东温氏食品集团5亿元一年期短融041451004，票面利率6.95% 济南圣泉集团3.3亿元一年期短融041464004，票面利率7.60% 内蒙古太西煤业集团11亿元一年期短融041453011，票面利率8.30% ============================================================================ 三、缴款： 国开行60亿元三年期固息增发债140201，发行价101.0390元 国开行60亿元五年期固息增发债140202，发行价101.2400元 国开行60亿元七年期固息增发债140203，发行价101.1560元 国开行60亿元一年期固息增发债140204，发行价100.3200元 国开行60亿元10年期固息增发债140205，发行价101.7600元 中国中冶 35亿元六个月期超短融 国电电力 20亿元六个月期超短融 浙江能源集团20亿元一年期短融 大连机床集团6亿元一年期短融 天原集团 8亿元六个月期短融 武汉城建投资开发集团20亿元10年期投资人选择权(5+5)中票 西王集团4.6亿元五年期中票 上海帝泰发展1亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 华泰证券 30亿元三个月期短融071316007到期兑付，票面利率5.90% 齐鲁证券10亿元三个月期短融071322003到期兑付，票面利率6.10% 08国债01 080001付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --上海证券报周四报导称，中国证券业协会昨日下发《关于进一步规范证券公司资产管理业务有关事项的补 充通知》，从银证合作、券商资管风控等方面开出新的监管清单；其中调整了银证合作中银行的遴选标准，其资 产规模门槛由原来的300亿元人民币升至500亿元。 --上海证券报援引业内人士消息，有股份制银行去年四季度接到监管部门通知，要求其资本水平在去年年底即 需要达到资本新规要求，而此前银监会设定的达标过渡期是至2018年底。 2/14国家统计局公布工业品价格指数(PPI) (12月-1.4%） 居民消费价格指数(CPI) (12月2.5%) 2/24公布2013年国民经济和社会发展统计公报 2/24公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 李宏薇; 审校 吴芳)