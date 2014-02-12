《焦点》前瞻性政策指引饱受压力，英央行总裁卡尼再度面临挑战

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
**前瞻性指引变化尚不明确**
仍不清楚英国央行会如何调整其前瞻性指引。卡尼已经表示央行会考虑更广泛的一系列指标。这或许包括薪资成长以及衡量英国人加班工作时间的指标。
其他选择还包括承诺在一段时间内保持利率不变--卡尼在加拿大央行曾试行过这招，下调失业率门槛，或是发布货币政策委员会成员对升息时点的预估。
分析师还预计，英国央行将下调其通胀预估--这反映了英镑的强势以及通胀意外快速回升至2%目标，并保持其增长预估不变。
不过，吉弗称卡尼可能会面临货币政策委员会成员的反对。委员会成员们不希望受到约束，因为2008年金融危机对英国究竟造成了多大损害还不明朗。
仅有一位委员威尔(Martin Weale)在8月投票反对前瞻性指引，但其他人在卡尼上任前曾对某些形式的指引持怀疑态度。(完) (编译 孙茉莉/戴素萍/朱晓军；审校 龚芳/张荻)
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路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。