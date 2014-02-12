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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 09:29 BJT

日本已公布经济指标--2014/2/12

经济指标                        时间     最新数据       前月/前季数      下次公布时间        预估值
                                                                      据         (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)        第三季        +0.3%  r          +0.9%  r        2月16日         +0.7%
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y      1月        +0.7%             +0.7%           2月27日            --
 )                                                                                          
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y     12月        +1.3%             +1.2%           2月27日            --
 )                                                                                          
 工业生产(m/m)                       12月        +1.1%             -0.1%  r        2月17日            --
 失业率                              12月         3.7%  @           4.0%  @        2月27日            --
 贸易收支(亿日圆)                    12月   逆差13,021        逆差12,929           2月19日            --
 所有家庭实质支出(y/y)               12月        +0.7%             +0.2%           2月27日            --
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选
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