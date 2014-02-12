日本已公布经济指标--2014/2/12

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.9% r 2月16日 +0.7% 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y 1月 +0.7% +0.7% 2月27日 -- ) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y 12月 +1.3% +1.2% 2月27日 -- ) 工业生产(m/m) 12月 +1.1% -0.1% r 2月17日 -- 失业率 12月 3.7% @ 4.0% @ 2月27日 -- 贸易收支(亿日圆) 12月 逆差13,021 逆差12,929 2月19日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 12月 +0.7% +0.2% 2月27日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。