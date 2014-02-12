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货币新闻 | 2014年 2月 12日 星期三 09:59 BJT

《焦点》美联储对新兴市场说：请反思自己的政策过失

分析中还凸显出，部分发展中经济体在降低自身脆弱程度方面是如何取得重大进展的。例如，报告中把中国列为脆弱程度最低的国家之一。

中国在过去10年中积累了巨额的外汇储备，而且政府债务水平相对较低。

美联储称，部分发展中国家通过升息、干预汇市和其他“权宜之计”来抑制市场波动。

其表示，全球投资者将仔细观察，哪些国家是通过采取措施降低了“基本面的脆弱度。”

“继续推进货币、财政与结构性改革是必要的，”美联储称。(完)
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