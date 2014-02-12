《焦点》美联储对新兴市场说：请反思自己的政策过失

分析中还凸显出，部分发展中经济体在降低自身脆弱程度方面是如何取得重大进展的。例如，报告中把中国列为脆弱程度最低的国家之一。

中国在过去10年中积累了巨额的外汇储备，而且政府债务水平相对较低。

美联储称，部分发展中国家通过升息、干预汇市和其他“权宜之计”来抑制市场波动。

其表示，全球投资者将仔细观察，哪些国家是通过采取措施降低了“基本面的脆弱度。”