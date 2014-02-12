《焦点》美联储对新兴市场说：请反思自己的政策过失

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
分析中还凸显出，部分发展中经济体在降低自身脆弱程度方面是如何取得重大进展的。例如，报告中把中国列为脆弱程度最低的国家之一。
中国在过去10年中积累了巨额的外汇储备，而且政府债务水平相对较低。
美联储称，部分发展中国家通过升息、干预汇市和其他“权宜之计”来抑制市场波动。
其表示，全球投资者将仔细观察，哪些国家是通过采取措施降低了“基本面的脆弱度。”
“继续推进货币、财政与结构性改革是必要的，”美联储称。(完)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。