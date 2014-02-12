《香港报摘》--其他报纸重要消息2月12日

*明报：

--市场消息透露，新浪为大股东并拥有“网上卡拉OK”9158、新浪Show及微女郎等多个视频聊天室品牌的天鸽集团，计划于今年下半年来港上市，初步拟集资3亿美元。

--有“中国苏富比”之称的保利文化正式启动上市，据市场消息称，该公司将于2月24至27日公开招股，集资3-4亿美元，预计3月6日在联交所挂牌。

*星岛日报：

--主要从事再生铜产品的中国金属资源利用首日公开招股获证券行为其借出520万元孖展（保证金融资），意味着散户认购部分尚未录得足额认购。

--在香港4G频谱拍卖时退出的联通 表示，如果政府推出3G频谱拍卖，联通会研究考虑是否参与投资。

*苹果日报：

--中国海外 1月的合约销售额152亿港元，按年增3%，按月增1.2倍。

--雅居乐地产 将伙拍马来西亚房地产企业，斥资1.86亿令吉（约4.3亿港元）购入吉隆坡近郊一幅的4.1万平方米住宅地，拟建1,100尺以上的中高档单位，主攻当地用家。

*东方日报：

--澳门励骏 继大股东押股及公司配股后，公司宣布举债40亿港元，作为澳门渔人码头重建项目的重建成本提供部分资金。

--内地传媒报导，中石油 暂缓建设三座炼油厂分别位于广东、云南及河北，原因是过去十年内地成品油产能增长过快，但目前成品油需求出现放缓。

*文汇报：

--和黄 旗下和记港口信托 高管于电话会议上表示，去年第四季税前利润及可分派收益下滑，主要受累于欧美转运需求疲弱，展望今年，美国消费者信心回升以及中国经济前景仍然良好，相信中东、非洲、美国中南部和大洋洲市场的表现不俗。

*大公报：

--耀才证券金融 澄清，就分拆财经台业务作独立上市之可能性，仅处于初步构思阶段，且董事会尚未就此作出决定。

--莎莎国际 公布香港及澳门零售业务于春节首7天的整体销售以及同店销售相分别按年上升6%及3%。（完）

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