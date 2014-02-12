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亚洲 | 2014年 2月 13日 星期四 07:51 BJT

****主要国家经济指标预测--2月13日****

路透2月13日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段       预估值       前值
     0001   英国RICS房价指数                                 1月         57          56
     0030   澳洲就业人数(万人)                               1月      增加1.5  减少2.26
            失业率                                                      5.8%       5.8%
            就业参与率                                                 64.6%      64.6%
     0700   德国消费者物价指数(CPI)(较上月)              1月终值       -0.6%      -0.6%
                              (较上年同期)                             +1.3%      +1.3%
     0700   德国消费者物价调和指数(HICP)(较上月)         1月终值       -0.7%      -0.7%
                                   (较上年同期)                        +1.2%      +1.2% 
     0815   瑞士生产者/进口物价(较前月)                      1月        持平       持平
                          (较上年同期)                                 -0.4%      -0.4%
     1330   加拿大新屋价格(较前月)                          12月       +0.1%       持平
     1330   美国一周初请失业金人数(万人)                2月8日当周      33.0       33.1
              四周均值(万人)                                             --        33.4
              续请失业金人数(万人)                      2月1日当周     296.0      296.4
     1330   美国零售销售(较前月)                             1月        持平      +0.2%
              扣除汽车零售销售(较前月)                                 +0.1%      +0.7%
     1500   美国企业库存                                    12月       +0.5%      +0.4%
     2145   新西兰食品价格指数                               1月         --       -0.1%
     --     韩国央行利率决议                                 2月        2.5%       2.5%
     2350   日本投资外国债券(亿日圆)                        前周         --  卖超18,158
            外资投资日本股票(亿日圆)                                     --   卖超7,519   
      
    附：主要国家2月12日已发布经济指标与预估值对照表：
        
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段        现值       预估值
     0300    韩国L货供额(较上年同期)                       12月         +7.1%         --        
  
     0745    法国经常账(亿欧元)                            12月         赤字12        --        
 
     0815    瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                1月         -0.3%       -0.3%       
  
                             (较上年同期)                               +0.1%       +0.1%       
  
     1000    欧元区工业生产(较前月)                        12月         -0.7%       -0.3%       
  
                         (较上年同期)                                   +0.5%       +1.8%       
  
     1200    美国抵押贷款市场指数                       2月7日当周      397.2         --        
  
              再融资指数                                              1,690.0         --        
     1900    美国联邦预算(亿美元)                           1月     赤字104.2     赤字275       
     2350    日本企业物价指数(较前月)                       1月         +0.1%       +0.1%       
  
                            (较上年同期)                                +2.4%       +2.4%
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