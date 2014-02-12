主要国家经济指标预测--2月13日****

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透2月13日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0001 英国RICS房价指数 1月 57 56 0030 澳洲就业人数(万人) 1月 增加1.5 减少2.26 失业率 5.8% 5.8% 就业参与率 64.6% 64.6% 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较上月) 1月终值 -0.6% -0.6% (较上年同期) +1.3% +1.3% 0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 1月终值 -0.7% -0.7% (较上年同期) +1.2% +1.2% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 1月 持平 持平 (较上年同期) -0.4% -0.4% 1330 加拿大新屋价格(较前月) 12月 +0.1% 持平 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月8日当周 33.0 33.1 四周均值(万人) -- 33.4 续请失业金人数(万人) 2月1日当周 296.0 296.4 1330 美国零售销售(较前月) 1月 持平 +0.2% 扣除汽车零售销售(较前月) +0.1% +0.7% 1500 美国企业库存 12月 +0.5% +0.4% 2145 新西兰食品价格指数 1月 -- -0.1% -- 韩国央行利率决议 2月 2.5% 2.5% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超18,158 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超7,519 附：主要国家2月12日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0300 韩国L货供额(较上年同期) 12月 +7.1% -- 0745 法国经常账(亿欧元) 12月 赤字12 -- 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.3% -0.3% (较上年同期) +0.1% +0.1% 1000 欧元区工业生产(较前月) 12月 -0.7% -0.3% (较上年同期) +0.5% +1.8% 1200 美国抵押贷款市场指数 2月7日当周 397.2 -- 再融资指数 1,690.0 -- 1900 美国联邦预算(亿美元) 1月 赤字104.2 赤字275 2350 日本企业物价指数(较前月) 1月 +0.1% +0.1% (较上年同期) +2.4% +2.4%
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。