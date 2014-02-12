中港个股：广船国际向中船航运租赁等折价配售H股，筹资28亿港元

路透上海2月12日 - 中国大型造船企业--广州广船国际股份有限公司 周三刊登公告称，公司周二完成H股配售，向关联人中国船舶（香港）航运租赁公司及宝钢资源（国际）有限公司和中国海运（香港）控股公司三家机构共配售3亿8,745.38万H股，筹资额达28.25亿港元，其H股发行价较市价打折六成。

据广船国际 公告，本次配售每股发行价7.29港元，较周一收盘（18.2港元）折价60%。其中中船航运租赁公司斥资25.2亿港元认购了3亿4,594.09万股，占扩大后股本的33.57%。

配售前中船工业集团持有广船国际2亿2,964.58万A股，为第一大股东。而中船航运租赁公司是中船工业集团旗下子公司，于2012年6月成立，业务涉及船舶租赁、海上运输、船舶买卖、船舶管理、投资等业务。