中港个股：广船国际向中船航运租赁等折价配售H股，筹资28亿港元

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透上海2月12日 - 中国大型造船企业--广州广船国际股份有限公司 周三刊登公告称，公司周二完成H股配售，向关联人中国船舶（香港）航运租赁公司及宝钢资源（国际）有限公司和中国海运（香港）控股公司三家机构共配售3亿8,745.38万H股，筹资额达28.25亿港元，其H股发行价较市价打折六成。
据广船国际 公告，本次配售每股发行价7.29港元，较周一收盘（18.2港元）折价60%。其中中船航运租赁公司斥资25.2亿港元认购了3亿4,594.09万股，占扩大后股本的33.57%。
配售前中船工业集团持有广船国际2亿2,964.58万A股，为第一大股东。而中船航运租赁公司是中船工业集团旗下子公司，于2012年6月成立，业务涉及船舶租赁、海上运输、船舶买卖、船舶管理、投资等业务。
广船国际H股周二大涨5.6%收报19.22港元，A股收在19.01元。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。