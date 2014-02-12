金属期市：伦敦期铜上扬，因叶伦讲话提振投资者风险偏好

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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铜价自从2月4日跌至7,016美元的两个月低位之后已反弹超过1%，不过今年仍下跌3.3%。
上海期交所交易主力4月合约 持平，报每吨50,580元人民币。
新任美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦周二明确表示，不会突然改变美国货币政策，称美联储将继续削减刺激举措，即便就业市场复苏远未完成。
全球大型矿企受惠于大幅削减成本及大宗商品物价稳定，带动其上半年获利增加，可望期待调高派息。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/李婷仪 审校 石冠兰/戴素萍)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。