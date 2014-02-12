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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 10:01 BJT

金属期市：伦敦期铜上扬，因叶伦讲话提振投资者风险偏好

铜价自从2月4日跌至7,016美元的两个月低位之后已反弹超过1%，不过今年仍下跌3.3%。

上海期交所交易主力4月合约 持平，报每吨50,580元人民币。

新任美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦周二明确表示，不会突然改变美国货币政策，称美联储将继续削减刺激举措，即便就业市场复苏远未完成。

全球大型矿企受惠于大幅削减成本及大宗商品物价稳定，带动其上半年获利增加，可望期待调高派息。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/李婷仪 审校 石冠兰/戴素萍)
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