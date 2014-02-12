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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 09:47 BJT

****《港报快速浏览》--2月12日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：旅客涌港有利弊，莫因噎废食--经济日报                              
 港报社评：两岸关系提升，推展还看互信--信报                                  
 港报社评：两岸涉足政治商谈深水区--星岛日报                                  
 港报社评：多管齐下纾解旅游压力，优化一签多行--明报                          
 港报社评：摒弃单边思维，慎防离间两地--文汇报                                
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：中资股易弹难升，股民心怯不长持有--信报                        
 港报财经评论：超卖股反弹参考黄金比率--经济日报                              
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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