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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 09:53 BJT

《汇市简讯》澳元/美元承压，因日本投资者沽出澳元/日圆

0134 GMT

* 继昨日上涨1.4%后，日本投资者今天早盘沽出澳元/日圆

* 东京开盘后，澳元/日圆从92.75跌至92.40

* 澳元/日圆卖盘打压澳元/美元--最低跌至0.9007

* 小时支撑位在0.8995/0.9000，跌破则下看0.8970

* 市场关注中国将发布的贸易数据，数据可能令人失望(完)

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