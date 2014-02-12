芝加哥期市：美国大豆上涨，因需求强劲且巴西下调产量预估

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
美国农业部称，民间出口商表示，卖出11.6万吨美国大豆到中国，在2014/15销售年度付运。
巴西政府作物供应机构Conab周二将2013/14作物年度大豆产量预估调降至9,001万吨，低于1月时预估的9,033万吨，因单产小幅调整。这是首次调降本年度产量预估。
美国农业部对期末玉米库存调降幅度超过预期，但玉米合约未受影响，焦点在供应较上年同期大幅提高上。
澳洲将2013/14年度小麦产量预估上调3%，产量料第三次超过2,700万吨。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 590.50 0.25 +0.04% +2.25% 577.79 65
CBOT玉米 441.25 -0.25 -0.06% -0.68% 430.32 62
CBOT大豆 1338.75 4.00 +0.30% +0.54% 1294.44 76
CBOT稻米 $15.52 -$0.01 -0.06% +1.17% $15.47 58
美国原油 $100.30 $0.36 +0.36% +0.24% $95.98 72
汇率
欧元/美元 $1.363 $0.000 +0.00% +0.33%
美元/澳元 0.901 0.006 +0.63% +0.64% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/李爽 审校 石冠兰/张涛)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。