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货币新闻 | 2014年 2月 12日 星期三 10:07 BJT

芝加哥期市：美国大豆上涨，因需求强劲且巴西下调产量预估

美国农业部称，民间出口商表示，卖出11.6万吨美国大豆到中国，在2014/15销售年度付运。

巴西政府作物供应机构Conab周二将2013/14作物年度大豆产量预估调降至9,001万吨，低于1月时预估的9,033万吨，因单产小幅调整。这是首次调降本年度产量预估。

美国农业部对期末玉米库存调降幅度超过预期，但玉米合约未受影响，焦点在供应较上年同期大幅提高上。

澳洲将2013/14年度小麦产量预估上调3%，产量料第三次超过2,700万吨。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 590.50 0.25 +0.04% +2.25% 577.79 65

CBOT玉米 441.25 -0.25 -0.06% -0.68% 430.32 62

CBOT大豆 1338.75 4.00 +0.30% +0.54% 1294.44 76

CBOT稻米 $15.52 -$0.01 -0.06% +1.17% $15.47 58

美国原油 $100.30 $0.36 +0.36% +0.24% $95.98 72

汇率

欧元/美元 $1.363 $0.000 +0.00% +0.33%

美元/澳元 0.901 0.006 +0.63% +0.64% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/李爽 审校 石冠兰/张涛)
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