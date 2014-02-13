专栏节选 :Google带出了新经济，美国新经济列车正高速奔驰--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月13日出版的当期「老谢开讲」专栏) 农历年前后，震惊亚洲科技界的大事是联想先以二十三亿美元买下ＩＢＭ伺服器，接着又以二十九．一亿美元买下摩托移动，也让谷歌（Google）顺势去掉手上的硬体制造，并且握有联想五．九六％的股权，且进一步让Android 平台落实到中国电信平台。

另一个大事纪是谷歌市值打败艾克森美孚（ＥＸＸＯＮ）石油，成为全球市值的二哥，而且谷歌不断翻转的成长动能，很可能在未来一、两年之内，就有机会打败苹果，成为全球市值最大的企业。

**谷歌市值扶摇直上，可望打败苹果**

二月七日，谷歌的收盘价是一一七七．四四美元，市值达三九三九．○七亿美元，若以谷歌最高写下一一八六．五四美元的天价，换算市值达三九八四．七七亿美元，打败全球最大石油公司艾克森美孚石油的三九二七亿美元，顺利登上全美或全球市值第二大企业的宝座。若再以二月十日的收盘价计算，谷歌收盘是一一七二．九三美元，市值是三九一九亿美元，而艾克森美孚石油收盘八十九．五二美元，市值剩下三八八○．六九亿美元，双方差距又拉大了。

谷歌市值能打败艾克森美孚石油，主因是近三个月油价表现疲弱，艾克森美孚石油的股价从一○一．七四美元跌至八十九．二五美元，也让艾克森美孚石油市值从四四一○．四亿美元摔了下来。反观同一时间，谷歌的股价却从八四二．九八美元大涨到一一八六．五四美元，这一来一往之间，让谷歌市值顺利超越艾克森美孚石油。

但真正让谷歌市值扶摇直上，是来自谷歌本益比（Ｐ／Ｅ）的上升。例如，谷歌全年每股纯益（ＥＰＳ）约三十八．一三美元，而艾克森美孚石油的ＥＰＳ约七．三七美元，艾克森美孚股价跌破九十美元，本益比只剩十二．一五倍，但是谷歌却把本益比拉升到三十．九倍。而本益比的高低除了决定市值外，也代表新经济与旧经济的分野，谷歌市值打败艾克森美孚，也代表新经济时代正在降临。

从美国股市市值兴衰来看，美国股市的市值之首都代表了那个年代的主流行业。例如，二○○○年网路泡沫前后；英特尔、微软、思科都当过股王，九○年代之前，奇异（ＧＥ）也当过股王。但是网路泡沫吹破之后，全球最大的石油公司艾克森美孚一直都是全球市值最大企业，一直到苹果崛起。苹果在一一年顺利打败艾克森美孚石油，登上全球市值一哥宝座，全球也正式进入苹果王朝的时代。

不过，苹果这个宝座还能维持多久？假如谷歌一直维持三十倍以上的本益比往前进，一年之内，谷歌打败苹果机率很大。日前苹果的股价五二八．九九美元，市值是四七一八．五三亿美元。一一年九月，苹果股价最高涨到七○五．○七美元，市值最高写下六二八九．一四亿美元的全球企业有史以来最高纪录。那时市场期待苹果市值可以飙破一兆美元。但是随后苹果的iPhone手机发展陷入瓶颈，加上贾伯斯去世后，苹果的创新进展有限，苹果股价一度跌到三八五．一美元，市值一度跌到只剩三四三五亿美元。

目前苹果市值四七一八．五三亿美元，仍领先谷歌约八○○亿美元上下，但是苹果的领先看起来有点吃力，关键在苹果反映本益比的能力，以今年苹果的ＥＰＳ约四十．二三美元，谷歌约三十八．一三美元，两者在伯仲之间，但差别在本益比。目前谷歌的本益比在三十．一九倍，但苹果只有十三．一九倍，本益比高低决定市值，也代表了市场对这家企业未来的评价，新经济与旧经济的分野，也在这里分出高下。

**一旦被列入旧经济，本益比会被压低**

在美国股市一旦被列入旧经济，本益比通常都会压缩很低，像艾克森美孚代表石油产业，本益比已跌到只剩十二．一五倍。同样在科技股，本益比也有高下之分，像苹果只有十三．一五倍，过去在PC产业引领风骚的惠普，目前股价二十八．八一美元，EPS达二．六二美元，市值只有五四九．九二亿美元，本益比只有十一倍。

全球半导体巨擘英特尔二○○○年前后一度当股王，但目前股价二十四．二九美元，市值一二○七．四六亿美元。英特尔的ＥＰＳ达一．八九美元，本益比只有十二．八五倍。为了力图振作，英特尔换了新的执行长，希望切入晶圆代工，抢进移动通讯晶片领域。

最近换掉比尔盖兹，也换了新执行长的微软，失去了二○○○年的风华，调整了十几年，市值终于站上三千亿美元大关，这是得来不易的成就，不过问题也出在本益比太低。微软市值三○五四．六七亿美元，而EPS达二．七美元，股价三十六．八美元，本益比只有十三．六三倍。

网路泡沫前后，市值一度超过四千亿美元的思科，如今也被纳入「旧经济」的一员，思科ＥＰＳ一．八四美元，但股价只有二十二．八三美元，市值一二二○．六三亿美元，本益比只有十二．四倍。

不论是微软、英特尔、惠普、思科，这些超大企业都是二○○○年以来全球科技业的龙头产业，但是美国投资人琵琶别抱，跑去拥护网路、云端的新产业，谷歌从智慧型手机占领Android平台，再到谷歌眼镜，这两年在物联网布局深广，大家乐观期待谷歌市值终有打败苹果的一天。

除了谷歌外，全美电子商务巨擘亚马逊才刚宣布转亏为盈，股价一度涨到最高四○八．○六美元，本益比拉大到一四○○倍的惊人地步。这不是说投资人勇于用一四○○倍去等待亚马逊的投资回报，而是期待亚马逊的攻城掠地，能带来更快速的投资回报，亚马逊代表的是美国新经济成长的典范。

**社群网路中，脸书、推特都是新经济代表**

另一家超级成长股是影音数位串流的租片业者NETFLIX。这家公司股价一年前只有五十二．八一美元，如今大涨到四三二．三七美元，市值拉高到二五七亿美元，以NETFLIX的ＥＰＳ只有一．八五美元来算，本益比拉高到二三三．七倍，这是令人难以置信的高本益比。另一个新经济典范是超级天才伊隆．马斯克（Elon Musk）的特斯拉（Tesla）。因为火烧车事件，一度让特斯拉股价跌到一一六．一美元，如今事件平息，特斯拉挽回投资人的信心，再度创下一九九．三美元天价，顺势再把市值推进到二四一亿美元。乍见转亏为盈讯号的特斯拉仍然无法精算本益比，但股价高，市值也高。

去年全美股市股价涨三倍的公司，伊隆．马斯克主导的公司就有两家，除了特斯拉外，全美涨幅第一的是SolarCity（SCTY），这家公司股价从十五．一二美元大涨到七十九．八六美元，目前仍处亏损，不能计算本益比的「本梦比」阶段。

在社群网站中，从脸书到LinkedIn及推特都是新经济的代表作。脸书从去年第三季宣布转亏为盈之后，股价随即从二十二．六七美元拉升到六十四．五七美元。以今年脸书的ＥＰＳ约○．五九美元来估算，目前脸书的市值一六二○亿美元已十分逼近亚马逊的一六五七亿美元，而脸书的本益比是惊人的一○九倍。大家对脸书的乐观期待是脸书的移动业务广告收入大增。

另一家备受期待的是商业客户导向的社交网路服务公司LinkedIn（LNKD），○二年成立的LNKD，目前用户数量已增加到二．七七亿户，去年LNKD发行五四○万新股，每股高达二三三美元，集资十二亿美元，让大家见识到社群网站的价值。LinkedIn去年七月股价最高一度涨到二五七．五美元，目前在二○七．三三美元，市值是二五○亿美元，不过LNKD的ＥＰＳ只有○．二美元，换算本益比仍是高得惊人的一○三六．七倍。

另一家与脸书竞争的推特，目前仍处在亏损状态，股价一度涨到七十四．七三美元，市值拉大到四一八亿美元，但因用户成长缓慢，亏损无力改善，使股价跌了下来，不过市值仍达二九六亿美元。推特每月活跃用户约二．四一亿户，广告收入二．二亿美元，但是去年第四季推特的亏损扩大到五．一亿美元，把投资人吓了一跳。

今年脸书、LinkedIn、推特都将面临用户成长趋缓的挑战，LinkedIn预估今年首季营收约四．五五亿美元，可能不及市场预期的四．七亿美元，今年营收约二十．二到二十．五亿美元，不及市场预期的二十二亿美元，用户成长趋缓似乎已成为社群网站的死穴。今年LinkedIn把业务重心转向「求才服务」，希望能开创竞争的新蓝海。

**生技产业也是淘金天堂**

过去一年，美国新经济的列车，除了在云端、网路、电子商务寻找机会之外，生技产业也是淘金天堂。过去一年，美国ＮＢＩ生技分类指数从一四三○．八一涨到二三六九．五三点，涨幅高达六五．六％，而今年道琼指数跌回年线，ＮＢＩ生技分类指数仍写下二六五三．二点的新天价。ＢＴＫ生技分类指数也创了二六三八点的历史新高，可以看出生技产业挡不住的趋势。

有几家有代表性的生技股涨幅可圈可点，例如新药的Gilead Sciences （GILD）去年从四十．一六美元涨到八十四．四美元，股价涨了一倍，市值达一二四三亿美元，本益比达四十三．五倍。诺华药厂（NVS）股价涨到八十二．○二美元，市值推进到一九五五．四二亿美元，本益比是二十一．七八倍。

新经济与旧经济没有明显分野，但企业一旦落入旧经济的泥淖，麻烦也跟着来了。过去一年，ＩＢＭ努力挣脱旧枷锁，今年才把低阶伺服器部门卖给了联想。最近ＩＢＭ也考虑把半导体部门出售，问题出在最近ＩＢＭ股价跌跌不休，最近一年来，美股持续大涨，但是ＩＢＭ股价却从二一五．九美元，跌到一七二．一九美元，创了三年新低，股价跌不休，也透露了ＩＢＭ的困局。

二○○○年以来，ＩＢＭ把ＰＣ部门卖掉，顺利转型到软体服务，让ＩＢＭ摆脱旧经济的困扰。但是这些年谷歌、亚马逊崛起，ＩＢＭ进展有限，始终唤不起投资人信心，加上业绩成长有限，以日前ＩＢＭ股价一七七．一四美元来算，ＩＢＭ今年的ＥＰＳ可达十四．九四美元，本益比只剩下十一．九倍。这个低本益比也让ＩＢＭ市值跌破二○○○亿美元大关，只剩下一九二三亿美元。

ＩＢＭ再不力图振作，股价恐怕会被脸书、亚马逊追过，这是全美投资人难以想像的一件事。为了赢得投资人的心，ＩＢＭ展开一连串救急的对策，从卖掉低阶伺服器及半导体部门展开行动，但投资人更在乎的是ＩＢＭ在云端服务的新布局。

去年英特尔毅然决然换了一位新的执行长，今年微软换掉董事长，也换掉执行长，过去领导微软的比尔盖兹及史蒂芬·巴尔默双双下台，股价下跌，本益比落入低档，唤醒企业必须毅然决然的行动找到新出路，摆脱旧经济框架，重新步入新经济的坦途，二○一四年的美国股市，正展开了这个新面貌。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。