美国金融：里奇蒙联储总裁评货币政策：简单即好

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
泰勒是美国斯坦福大学的教授，他对美联储当前的政策持批评态度，拉克尔亦是如此，他认为超宽松货币政策对金融和物价稳定构成威胁。
“泰勒法则(Taylor rule)”认为，美联储应当将利率从目前的近零水准上调，而不是继续承诺将维持利率在低位。
美联储新任主席叶伦在目前阶段支持美联储维持低利率的立场，她曾经表示泰勒法则是一个“理智”央行的目标。
不过在这次国会听证会上被问及泰勒法则时，叶伦称该规则在正常经济环境下是有用的，但当利率已经接近零时，该规则就不再适用了。
事实上，叶伦指出央行正在通过所谓的前瞻性指引，让市场获得对美联储未来政策走向的线索。
泰勒本人当天稍早时也在国会发表了证词陈述。（完）
(编译 田建华/高琦 审校 张明钧)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。