美国金融：里奇蒙联储总裁评货币政策：简单即好

泰勒是美国斯坦福大学的教授，他对美联储当前的政策持批评态度，拉克尔亦是如此，他认为超宽松货币政策对金融和物价稳定构成威胁。

“泰勒法则(Taylor rule)”认为，美联储应当将利率从目前的近零水准上调，而不是继续承诺将维持利率在低位。

美联储新任主席叶伦在目前阶段支持美联储维持低利率的立场，她曾经表示泰勒法则是一个“理智”央行的目标。

不过在这次国会听证会上被问及泰勒法则时，叶伦称该规则在正常经济环境下是有用的，但当利率已经接近零时，该规则就不再适用了。

事实上，叶伦指出央行正在通过所谓的前瞻性指引，让市场获得对美联储未来政策走向的线索。

泰勒本人当天稍早时也在国会发表了证词陈述。（完）