专栏节选 :马年股市趋吉避凶之道--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月13日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 中国人不是常说「马到成功」吗?怎么全球股市在马年开头便溃不成军。还有句话是这么说的:「一月行情,确定了一整年的走势。」(As goes January, so goes the year.)这又是市场的另一个坏兆头。姑且先把这些放一旁,今年股市还是有乐观的理由。

首先,近来股市疲弱不振,我认为中国脱不了关系。中国很明显地已成为全球经济的重要成员,套用前述的俗谚「中国经济强弱,牵动全球经济的强弱。」(As goes China, so goes the World.)中国对全球经济的影响,始于三中全会所释放的最初讯息,分析师将之美化为「在成长与改革间,完美平衡的政策」。

然而,一如政府过度控管的经济一般,中国面临政策退场冲击的两难,也就是所谓的道德风险。尤其是,每回北京当局实行经济紧缩政策,投机者便纷纷投入不动产市场;不需要太高的智商也知道,一旦政府放宽紧缩政策,房价肯定会弹升。换句话说,政府的政策起了反作用,原本是要限制房价的,却变成鼓励逢低炒房。

面对这种局面,唯一的解决之道,就是将紧缩期间延长到超乎任何人的想像。一月正好就是市场意识到真实的状况,也成为市场大跌的部分原因。中国要摆脱道德风险陷阱,就要将信用紧缩政策的时间,延长到让所有人都猜不到时才结束。

但在投资策略方面,还有一个更重要的关键,我们要了解的不是事物的真相,而是全体投资人的看法。事实上,我们永远不会了解全球市场和经济状况的全貌,等到完全掌握状况,也来不及做任何因应措施了。

所幸,要了解投资人的想法其实容易多了,主要来源就是财经媒体。媒体上充满如经济资料、政策走向、企业讯息等「事实」,但这些都只是历史事件,更进一步地探讨和预测,往往带有偏见或立场;媒体的角色比较类似啦啦队,而非分析师。更重要的是,媒体和专家对普罗大众的影响力,如果看法愈负面,对市场就愈正面。因为媒体报导得愈负面,投资人就会尽可能提高投资组合中,现金或债券等安全资产的比率,这也表示,场外有很多资金等着进入股市。最近的状况就是如此。

我经常说,在投资策略上,要听专家说的,但别照着做;如果专家们的看法是一面倒的观点,不论正面或负面,反向操作就对了。

投资人在经历二○○八年股市崩盘后,目前还处于信心恢复阶段,或许我们可以发现,一整个世代的投资人对股市抱着避之惟恐不及的态度,这也表示,目前还有许多资金在等待进入股市的时机。

尽管短期股市动荡难免,但我相信逢低买进会是成功的策略,至少马年会是如此。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管。