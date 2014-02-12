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货币新闻 | 2014年 2月 12日 星期三 10:23 BJT

澳新汇市：澳元兑美元上涨，受惠于中国强劲贸易数据

路透悉尼2月12日 - 澳元兑美元 周三上涨逾0.0033美元，此前中国公布远优于预期的贸易数据令人振奋。中国为澳洲最大出口市场。

澳元兑美元从盘初的0.9035美元升至0.9060，进一步接近今年高位0.9087。(完) (编译 戴素萍 审校 徐文焰)
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