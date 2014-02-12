新闻稿：中国1月出口同比增长10.6%，进口增长10%--海关

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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(以下为中国海关周三发布1月份外贸进出口情况新闻稿全文：)
海关总署今天发布今年1月份外贸进出口情况。据海关统计，1月份，我国进出口总值2.34万亿元人民币，同比（下同）增长7.3%。其中，出口1.27万亿元，增长7.6%；进口1.07万亿元，增长7%；贸易顺差1,948.5亿元，扩大11%。
按美元计价，1月份，我国进出口总值3,824亿美元，增长10.3%。其中，出口2,071.3亿美元，增长10.6%；进口1,752.7亿美元，增长10%；贸易顺差318.6亿美元，扩大14%。
一般贸易比重增加，加工贸易比重减少。1月，我国一般贸易进出口13,502.3亿元，增长18.4%，占我外贸总值的57.7%，较去年同期提升5.4个百分点。其中出口6,933.7亿元，增长18.2%，占出口总值的54.7%；进口6,568.6亿元，增长18.7%，占进口总值的61.3%。一般贸易项下顺差365.1亿元，扩大9.9%。同期，我国加工贸易进出口6985.7亿元，下降2.7%，占我外贸总值的29.9%。其中出口4578.2亿元，增长1.5%，占出口总值的36.1%；进口2407.5亿元，下降9.7%，占进口总值的22.5%。加工贸易项下顺差2,170.7亿元，扩大17.7%。
我与主要贸易伙伴进出口增势良好。1月，中欧双边贸易总值3,411.9亿元，增长14.6%。中美双边贸易总值为2,992.3亿元，增长8.8%。1月，我与东盟双边贸易总值为2,590.6亿元，增长11.3%。中日双边贸易总值为1,700.5亿元，增长7.8%。内地与香港贸易总值为1,667.3亿元，下降20.6%。
广东、江苏等7个省市合计进出口占四分之三强，中西部地区出口活跃。1月，广东进出口5,277.1亿元，下降12.3%。同期，江苏和上海进出口总值分别为2,931.2亿和2,598.4亿元，分别增长9.1%和13.4%；北京（含中央在京单位）进出口2,437.3亿元，增长12.9%。此外，浙江、山东和福建进出口总值分别为2,032.8亿、1,623.2亿和1,052.3亿元，分别增长9.2%、18.3%和8.4%。上述7省市进出口值合计占我外贸总值的76.7%。
从出口方面来看，1月，广东出口3263.3亿元，下降6.4%。江苏、浙江分别出口1,769.1亿、1,498亿元，分别增长9.9%、8.1%；上海出口1,198.2亿元，增长6.9%。同期，山东、福建和北京分别出口798.8亿、609.1亿和349.1亿元，分别增长15.5%、6.6%和9.4%。此外，中西部地区出口则保持较快增长，湖南、江西、广西、重庆、四川等省市区的出口增速分别为17.1%、60.4%、40.9%、23.9%、41.2%。
对外资企业依赖减轻，民营企业比重提升。1月，外商投资企业进出口10,279.3亿元，增长3.7%，占我外贸总值的43.9%，较去年同期下滑1.5个百分点。其中，出口5,617.8亿元，增长3.1%，占出口总值的44.3%；进口4,661.5亿元，增长4.5%，占进口总值的43.5%。同期，民营企业进出口8,120.7亿元，增长8.1%，占我外贸总值的34.7%，较去年同期提升0.3个百分点。其中，出口5,554.9亿元，增长12.1%，占出口总值的43.8%；进口2,565.8亿元，增长0.4%，占进口总值的23.9%。
此外，国有企业进出口4,492.7亿元，增长10.7%，占我外贸总值的19.2%。其中，出口1491.7亿元，增长9.2%，占出口总值的11.8%；进口3,001亿元，增长11.5%，占进口总值的28%。
在出口商品中，机电产品出口稳步增长，传统劳动密集型产品出口保持良好势头。1月，我国机电产品出口6,901.5亿元，增长3.8%，占出口总值的54.5%。其中，电器及电子产品出口2,756.7亿元，下降4.5%；机械设备2,154.6亿元，增长7.4%。同期，服装出口1,105.6亿元，增长13.4%；纺织品644.4亿元，增长11.7%；鞋类391.4亿元，增长13.7%；家具346亿元，增长1.5%；塑料制品227.3亿元，增长27.6%；箱包175.8亿元，增长7%；玩具61.8亿元，增长16.6%；上述7大类劳动密集型产品合计出口2,952.3亿元，增长12.2%，占出口总值的23.3%。
在进口商品中，部分资源产品等进口量增长较快、进口价格下跌。1月，我国进口铁矿砂8,683.5万吨，增加33%，进口均价为每吨799.8元，上涨0.2%；煤3,590.9万吨，增加17.5%，进口均价为每吨507.2元，下跌13.1%；原油2815.5万吨，增加11.9%，进口均价为每吨4,870.2元，下跌2.6%；大豆591.4万吨，增加23.7%，进口均价为每吨3475.3元，下跌12.5%；成品油376.2万吨，减少3.8%，进口均价为每吨4,877.6元，上涨0.7%；初级形状的塑料256.9万吨，增加14%，进口均价为每吨11,986.2元，下跌0.3%；钢材135.4万吨，增加22.5%，进口均价为每吨7,585.7元，下跌0.2%；未锻轧铜及铜材53.6万吨，增加53.2%，进口均价为每吨46,535.5元，下跌10.3%；未锻轧铝及铝材11万吨，增加58.6%，进口均价为每吨21,504.1元，下跌27.2%。此外，机电产品进口4,130.1亿元，下降3.2%；其中汽车11.1万辆，增加57.4%。 (完)
欲览海关新闻发布会详情，请点击链接 here (整理 张晓翀; 审校 杨淑祯)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。