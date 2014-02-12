新闻稿：中国1月出口同比增长10.6%，进口增长10%--海关

(以下为中国海关周三发布1月份外贸进出口情况新闻稿全文：)

海关总署今天发布今年1月份外贸进出口情况。据海关统计，1月份，我国进出口总值2.34万亿元人民币，同比（下同）增长7.3%。其中，出口1.27万亿元，增长7.6%；进口1.07万亿元，增长7%；贸易顺差1,948.5亿元，扩大11%。

按美元计价，1月份，我国进出口总值3,824亿美元，增长10.3%。其中，出口2,071.3亿美元，增长10.6%；进口1,752.7亿美元，增长10%；贸易顺差318.6亿美元，扩大14%。

一般贸易比重增加，加工贸易比重减少。1月，我国一般贸易进出口13,502.3亿元，增长18.4%，占我外贸总值的57.7%，较去年同期提升5.4个百分点。其中出口6,933.7亿元，增长18.2%，占出口总值的54.7%；进口6,568.6亿元，增长18.7%，占进口总值的61.3%。一般贸易项下顺差365.1亿元，扩大9.9%。同期，我国加工贸易进出口6985.7亿元，下降2.7%，占我外贸总值的29.9%。其中出口4578.2亿元，增长1.5%，占出口总值的36.1%；进口2407.5亿元，下降9.7%，占进口总值的22.5%。加工贸易项下顺差2,170.7亿元，扩大17.7%。

我与主要贸易伙伴进出口增势良好。1月，中欧双边贸易总值3,411.9亿元，增长14.6%。中美双边贸易总值为2,992.3亿元，增长8.8%。1月，我与东盟双边贸易总值为2,590.6亿元，增长11.3%。中日双边贸易总值为1,700.5亿元，增长7.8%。内地与香港贸易总值为1,667.3亿元，下降20.6%。

广东、江苏等7个省市合计进出口占四分之三强，中西部地区出口活跃。1月，广东进出口5,277.1亿元，下降12.3%。同期，江苏和上海进出口总值分别为2,931.2亿和2,598.4亿元，分别增长9.1%和13.4%；北京（含中央在京单位）进出口2,437.3亿元，增长12.9%。此外，浙江、山东和福建进出口总值分别为2,032.8亿、1,623.2亿和1,052.3亿元，分别增长9.2%、18.3%和8.4%。上述7省市进出口值合计占我外贸总值的76.7%。

从出口方面来看，1月，广东出口3263.3亿元，下降6.4%。江苏、浙江分别出口1,769.1亿、1,498亿元，分别增长9.9%、8.1%；上海出口1,198.2亿元，增长6.9%。同期，山东、福建和北京分别出口798.8亿、609.1亿和349.1亿元，分别增长15.5%、6.6%和9.4%。此外，中西部地区出口则保持较快增长，湖南、江西、广西、重庆、四川等省市区的出口增速分别为17.1%、60.4%、40.9%、23.9%、41.2%。

对外资企业依赖减轻，民营企业比重提升。1月，外商投资企业进出口10,279.3亿元，增长3.7%，占我外贸总值的43.9%，较去年同期下滑1.5个百分点。其中，出口5,617.8亿元，增长3.1%，占出口总值的44.3%；进口4,661.5亿元，增长4.5%，占进口总值的43.5%。同期，民营企业进出口8,120.7亿元，增长8.1%，占我外贸总值的34.7%，较去年同期提升0.3个百分点。其中，出口5,554.9亿元，增长12.1%，占出口总值的43.8%；进口2,565.8亿元，增长0.4%，占进口总值的23.9%。

此外，国有企业进出口4,492.7亿元，增长10.7%，占我外贸总值的19.2%。其中，出口1491.7亿元，增长9.2%，占出口总值的11.8%；进口3,001亿元，增长11.5%，占进口总值的28%。

在出口商品中，机电产品出口稳步增长，传统劳动密集型产品出口保持良好势头。1月，我国机电产品出口6,901.5亿元，增长3.8%，占出口总值的54.5%。其中，电器及电子产品出口2,756.7亿元，下降4.5%；机械设备2,154.6亿元，增长7.4%。同期，服装出口1,105.6亿元，增长13.4%；纺织品644.4亿元，增长11.7%；鞋类391.4亿元，增长13.7%；家具346亿元，增长1.5%；塑料制品227.3亿元，增长27.6%；箱包175.8亿元，增长7%；玩具61.8亿元，增长16.6%；上述7大类劳动密集型产品合计出口2,952.3亿元，增长12.2%，占出口总值的23.3%。

在进口商品中，部分资源产品等进口量增长较快、进口价格下跌。1月，我国进口铁矿砂8,683.5万吨，增加33%，进口均价为每吨799.8元，上涨0.2%；煤3,590.9万吨，增加17.5%，进口均价为每吨507.2元，下跌13.1%；原油2815.5万吨，增加11.9%，进口均价为每吨4,870.2元，下跌2.6%；大豆591.4万吨，增加23.7%，进口均价为每吨3475.3元，下跌12.5%；成品油376.2万吨，减少3.8%，进口均价为每吨4,877.6元，上涨0.7%；初级形状的塑料256.9万吨，增加14%，进口均价为每吨11,986.2元，下跌0.3%；钢材135.4万吨，增加22.5%，进口均价为每吨7,585.7元，下跌0.2%；未锻轧铜及铜材53.6万吨，增加53.2%，进口均价为每吨46,535.5元，下跌10.3%；未锻轧铝及铝材11万吨，增加58.6%，进口均价为每吨21,504.1元，下跌27.2%。此外，机电产品进口4,130.1亿元，下降3.2%；其中汽车11.1万辆，增加57.4%。 (完)

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