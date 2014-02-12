台湾股市：早盘上扬，苹果及特斯拉汽车供应类股跳涨

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透台北2月12日 - 台湾股市周三随美股上扬0.5%，受苹果 及特斯拉汽车(Tesla Motors) 供应商股价上涨所提振。
开盘约半小时，加权股价指数 涨至8,472.58点，扩大上日0.5%的涨幅。
电子股 及金融股 分别涨0.7%及0.6%。
苹果供应类股上扬，大立光 及鸿海 均上扬约1%。
美国电动车制造商特斯拉汽车的供应商股价亦挺升，贸联 及致茂电子 连袂上涨2%左右。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。