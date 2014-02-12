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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 10:12 BJT

台湾股市：早盘上扬，苹果及特斯拉汽车供应类股跳涨

路透台北2月12日 - 台湾股市周三随美股上扬0.5%，受苹果 及特斯拉汽车(Tesla Motors) 供应商股价上涨所提振。

开盘约半小时，加权股价指数 涨至8,472.58点，扩大上日0.5%的涨幅。

电子股 及金融股 分别涨0.7%及0.6%。

苹果供应类股上扬，大立光 及鸿海 均上扬约1%。

美国电动车制造商特斯拉汽车的供应商股价亦挺升，贸联 及致茂电子 连袂上涨2%左右。(完)
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