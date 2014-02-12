台湾债市：主要公债早盘再陷整理，叶伦谈话中性解读

路透台北2月12日 - 台湾主要公债殖利率周三早盘再度陷入整理。美联储(FED)新任主席叶伦上日谈话坚定FED续减购债规模的路线图，但也指出就业市场复苏远未完成，市场对此中性解读，台债回归筹码面考量，仍暂无明显方向。

交易员指出，国际市场的外部因素发展仍待进一步观察，但本地市场上日受10年债102/10 及新券103/6 偏多交投的影响，市场气氛略略转多，却也难以大幅攻城掠地，还是在既有区间内狭幅来回。

〞(10年券)市场等1.65%等不到，但总是要看上或看下，那宁可在1.63%就拿...空间就是1-2基点，我只能说还是鸡肋。〞一位外资银行交易员表示。

交易员指出，10年券虽气氛转多，但成交量能仍低，配置需求及轧空带动的小波偏多行情能否延续还有疑问，1.60%水位仍是短线的阻力区，跌破不易。

而五年券103/4 在上日较预期标低后，今日仍重回先前区间，后市看法显得模糊不清，料今日仍在窄幅区间内清洗浮额，并观察后续筹码的分配状况。

美国长期公债收益率周二攀升至两周高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)新任主席叶伦承诺继续联储当前的缩减购买资产策略，尽管就业市场仍不稳。指标10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.72%，盘中一度升至1月29日来最高的2.73%。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 五年公债103/4发行前交易：1.08-1.10%

* 10年公债103/6发行前交易：1.60-1.63%

本地时间10:15时最新报价：

* 五年公债103/4殖利率在发行前交易走高0.4基点至1.0910%

* 10年公债103/6殖利率在发行前交易持平报1.6100%

以下为最新相关报导链接：

--《综述》叶伦称不会突然改变货币政策，将继续缩减刺激举措

--美国政经：共和党妥协，众议院通过“无附加条件”提高举债上限法案

--《美债周三展望》长债收益率达到两周最高，叶伦重申将继续缩减QE

--《即时观点》美联储新主席叶伦在国会首次作证，称就业市场复苏“远未完成”

--欧洲央行：管委利卡宁称，负利率是一个政策选项