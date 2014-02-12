中国投资：凡客完成逾1亿美元的第七轮融资，小米董事长雷军领投

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透上海2月12日 - 中国知名互联网企业凡客周二稍晚称，近日其完成逾1亿美元的第七轮（G轮）融资，由国内知名智能手机生产商小米公司董事长雷军领投。凡客上市前落实了七轮融资，亦是国内高成长创业公司中少见。
凡客(VANCL)官方微博称，除雷军外，IDG、联创策源、赛富、启明、淡马锡 、中信、和通等老股东均参与了本轮投资。不过公司未透露此轮融资投资人对公司的估值。
凡客此前的六轮融资总计4.22亿美元，其中第六轮融资由淡马锡和嘉里集团等投资2.3亿美元。
中国高成长创业公司一般融资三至四轮后就会上市，而凡客的七轮融资，可谓打破风险投资业的惯例。听闻凡客完成G轮融资的消息后，一位网友感叹：“凡客难道想把26个英文字母都轮一遍吗”
2013年中国服装业整体低迷，积压较为普遍，以服饰零售为主的凡客亦陷入经营困境。据国内媒体报导，去年下半年凡客开始尝试小米模式，即将单品做到极致。凡客今年将大幅削减产品品类及款式，同时大幅提升品质。
成立仅三年多的小米公司已成为中国智能手机业的黑马，仅凭三四款手机，去年公司销售额高达316亿元人民币，同比增长150%；当年销售手机1,870万台，同比增长160%。今年公司承诺至少供货4,000万台。在最近一轮融资中，小米的估值已达100亿美元，已追上昔日全球手机业巨头--黑莓 。
雷军同时亦是金山软件 的董事会主席，在经营小米和金山两家公司之外，其还组建创投基金，并投资数十家企业，被业内誉为中国最成功的投资人之一。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。