美国金融：美联储将表决银行新规，外银及本国银行面临更严格标准

美国热股：IBM季度营收降幅五个季度来首次超过预期，股价急挫4.8%
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透华盛顿2月11日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)计划下周就在美国营运的银行新标准进行表决，其中包含一项针对外国银行的提案，但该提案已受到这些外银本国监管机构的猛烈抨击。
据美联储网站的公告，联储的委员会2月18日将对规范外银规则的最终形式作出考量，看是否要求类似德意志银行 和巴克莱 等在美国业务量大的外国银行，将所有子公司归在单一的控股公司旗下。
那些控股公司将需满足和美系银行同样的资本标准。
一些外国的银行监管机构抱怨，2012年的这项提案将使外国银行处于不利地位，可能造成其他管辖区也对一些公司祭出更严苛的标准来回敬。
美联储的委员会还将对国内银行套用标准更严格的2011年提案，包括银行对任何单一交易对手的信用曝险设限，这也是为了降低银行间高度相关带来的风险。(完) (编译 张若琪 审校 李爽)
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。