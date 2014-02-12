美国金融：美联储将表决银行新规，外银及本国银行面临更严格标准

路透华盛顿2月11日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)计划下周就在美国营运的银行新标准进行表决，其中包含一项针对外国银行的提案，但该提案已受到这些外银本国监管机构的猛烈抨击。

据美联储网站的公告，联储的委员会2月18日将对规范外银规则的最终形式作出考量，看是否要求类似德意志银行 和巴克莱 等在美国业务量大的外国银行，将所有子公司归在单一的控股公司旗下。

那些控股公司将需满足和美系银行同样的资本标准。

一些外国的银行监管机构抱怨，2012年的这项提案将使外国银行处于不利地位，可能造成其他管辖区也对一些公司祭出更严苛的标准来回敬。